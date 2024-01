Soboń na wszystkie pytania komisji odpowiadał formułką. Policzyliśmy, ile razy ją powtórzył

Artur Soboń był kolejnym świadkiem, którego wezwano przed komisję do spraw wyborów korespondencyjnych. Były wiceminister aktywów państwowych, a obecnie członek zarządu Narodowego Banku Polskiego, przyszedł z notatkami, z których przez kilkanaście minut odczytywał informacje o swoich kompetencjach w resorcie oraz instytucjach i spółkach, które nadzorował. Gdy jednak przyszło do odpowiedzi na pytania członków komisji, Soboń postawił na formułkę:

REKLAMA

Wszystko, co miałem do powiedzenia w objętej przesłuchaniem sprawie, zawarłem w swobodnej fazie wypowiedzi.

Ostatecznie komisja w głosowaniu zdecydowała, że zwróci się do sądu z wnioskiem o nałożenie na byłego wiceministra kary za bezpodstawne uchylanie się od odpowiedzi na pytania.

A posłowie przygotowali ich naprawdę dużo. Policzyliśmy bowiem, że powyższą formułkę, lub bardzo podobne zdanie, Soboń wypowiedział podczas posiedzenia 121 razy.

Zobacz wideo Dariusz Joński: Premier Morawiecki ogłaszając wybory kopertowe, wiedział, że one się nie odbędą

Posłanka w odpowiedzi na formułkę Sobonia: Niczego innego się nie spodziewałam

Żeby dobrze zobrazować to, jak kuriozalne było wysłuchanie przed komisją, wybraliśmy jedną z sesji pytań i odpowiedzi Sobonia. Jako przykład podajemy pytania Agnieszki Marii Kłopotek. Posłanka nie była pierwszą pytającą, więc wiedziała, czego może się spodziewać.

Zaczynamy panie szanowny świadku zabawę w tzw. pomidora. W jakich okolicznościach doszło do opracowania przez Ministerstwo Aktywów Państwowych projektu decyzji administracyjnej Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2020 roku dotyczącej PWPW, który został przekazany do Kancelarii Rady Ministrów w dniu 14 kwietnia 2020 roku?

Nie wiem, skąd wrażenie pani poseł, ale mnie ta sytuacja - w przeciwieństwie do pani - nie bawi. Nie uważam, żebyśmy w cokolwiek się tutaj, jak pani nazwała, zabawiali. Mam jednak inne przekonanie. Mam przekonanie...

Proszę odpowiedzieć na pytanie.

Już odpowiedziałem na pytanie w swobodniej części wypowiedzi.

Co wiedział pan o przebiegu spotkania przedstawicieli Ministerstwa Aktywów Państwowych, Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, Poczty Polskiej oraz wykonawców w dniu 15 kwietnia 2020 roku?

Wszystko, co miałem do powiedzenia w objętej przesłuchaniem sprawie, zawarłem w swobodnej fazie wypowiedzi.

Czy w dniu 17 kwietnia 2020 roku minister aktywów państwowych poinformował Pocztę Polską S.A. o gotowości podpisania umowy określającej niezbędne czynności zmierzające do przygotowania i przeprowadzenia wyborów prezydenta RP w 2020 roku, jednocześnie zwracając się do niej z prośbą o przedstawienie szczegółowych działań i kosztów?

Odpowiedziałem na to pytanie w swobodnej części swojej wypowiedzi.

Dziękuję bardzo. Czy w ostateczności minister aktywów państwowych - zgodnie z obowiązkiem przewidzianym w decyzji Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2020 roku - zawarł tę umowę?

Wszystko, co miałem do powiedzenia w objętej przesłuchaniem sprawie, zawarłem w swobodnej fazie wypowiedzi.

Czy dostrzegał pan wątpliwości prawne co do możliwości zawarcia umowy z Pocztą Polską S.A.?

Wszystko, co miałem do powiedzenia w objętej przesłuchaniem sprawie, zawarłem w swobodnej fazie wypowiedzi. Akurat to zawarłem wprost w swobodnej fazie wypowiedzi.

Czy minister aktywów państwowych zwrócił się do Kancelarii prezesa Rady Ministrów z prośbą o udzielenie wyjaśnień wątpliwości prawnych dot. decyzji administracyjnych prezesa Rady ministrów?

Wszystko, co miałem do powiedzenia w objętej przesłuchaniem sprawie, zawarłem w swobodnej fazie wypowiedzi.

Czy minister aktywów państwowych poinformował Pocztę Polską S.A. o prawnych i faktycznych wątpliwościach co do zawarcia umowy z nią?

Wszystko, co miałem do powiedzenia w objętej przesłuchaniem sprawie, zawarłem w swobodnej fazie wypowiedzi.

Czy minister aktywów państwowych poinformował Pocztę Polską S.A. o możliwym ryzyku niepodpisania umowy dot. refundacji kosztów?

Wszystko, co miałem do powiedzenia w objętej przesłuchaniem sprawie, zawarłem w swobodnej fazie wypowiedzi.

Czy minister aktywów państwowych wystąpił do prezesa Rady Ministrów z wnioskiem o przyznanie środków rezerw budżetu państwa?

Wszystko, co miałem do powiedzenia w objętej przesłuchaniem sprawie, zawarłem w swobodnej fazie wypowiedzi.

Czy Ministerstwo Aktywów Państwowych zaakceptowało opracowane wzory dokumentów stanowiących pakiet wyborczy, pomimo tego, że rozporządzenie określające wzory karty do głosowania, sposób oznaczania ich autentyczności, oświadczenie o osobistym i tajny głosowaniu w karcie do głosowania nie weszło jeszcze w życie?

Odpowiedź na to pytanie zawarłem w swobodnej fazie wypowiedzi.

Jakie koszty poniosła Poczta Polska S.A. w związku z zawarciem z podwykonawcami umów mających na celu przygotowanie do przeprowadzenia wyborów prezydenta RP dnia 10 maja 2020 roku?

Odpowiedź na to pytanie zawarłem w swobodnej fazie wypowiedzi.

Czy w korespondencji e-mail z dnia 30 kwietnia 2020 roku stwierdził pan, że nie istniała możliwość przeprowadzenia drugiej tury wyborów prezydenta RP w określonym w art. 127 ustawy zasadniczej w terminie 14 dni po pierwszym głosowaniu?

Szanowna pani poseł, ja nie biorę dzisiaj udziału w debacie publicznej, nie taka jest moja dzisiaj rola, ale się jej przysłuchuję i bardzo często słyszę o tym, iż szanowni państwo dzisiejsza większość parlamentarna uważa, iż panowie Wąsik i Kamiński są przestępcami...

To nie jest odpowiedź na moje pytanie.

Czy ja mam szansę, pani poseł, odpowiedzieć na to pytanie czy nie?

Konkretnie.

Bardzo bym chciał konkretnie, ale przerywanie w tym nie pomaga. Otóż są przestępcami, dlatego że posługiwali się nielegalnymi dowodami. Ja to, co dotyczy maila, wyjaśniłem w swobodnej fazie wypowiedzi wprost.

Mam wrażenie, że z innego powodu są teraz w więzieniu. Czy w korespondencji e-mail z dnia 30 kwietnia 2020 roku stwierdził pan, że uzyskanie spisu wyborców od wszystkich gmin było nierealne?

Jeszcze raz powtórzę, iż odpowiedź na to pytanie zawarłem w swobodnej fazie wypowiedzi

Niczego innego się nie spodziewałam. Czy w ustawie z dnia 6 kwietnia 2020 roku w sprawie wyborów kopertowych znalazły się rozwiązania mające zapobiec zagrożeniu wielokrotnego oddania głosu z wykorzystaniem tego samego numeru pesel?

Odpowiedź na to pytanie zawarłem w swobodnej fazie wypowiedzi.

Czy w ustawie z dnia 6 kwietnia 2020 roku w sprawie wyborów kopertowych znalazły się rozwiązania mające zabezpieczyć skrzynki pocztowe?

Odpowiedź na to pytanie zawarłem w swobodnej fazie wypowiedzi.

Czy pańskim zdaniem przeprowadzenie wyborów prezydenta RP trybie korespondencyjnym w dniu 10 maja 2020 roku było możliwe pod względem logistycznym?

Odpowiedź na to pytanie zawarłem w swobodnej wypowiedzi.

Jakie koszty poniósł budżet państwa z tytułu rekompensaty poniesionej przez Pocztę Polską S.A. kosztów związanych z realizacją decyzji prezesa rady ministrów z dnia 16 kwietnia 2020 roku?

Odpowiedź na to pytanie zawarłem w swobodnej wypowiedzi w objętej przesłuchaniem sprawie.

Bardzo dziękuję za wyczerpujące wypowiedzi.