- To, co możemy zrobić w tej chwili, to kara finansowa. Występujemy do sądu okręgowego. Po drugie, rozważamy wniosek do prokuratury. Nie pozwolimy na to, aby ktokolwiek sabotował i torpedował prace komisji. Być może politycy PiS na to wpadli, ale myślę, że opinia publiczna, słuchając tego, ma swoje wyrobione zdanie - powiedział Dariusz Joński po piątkowym posiedzeniu komisji śledczej ds. wyborów kopertowych. Komisja zdecydowała, że zwróci się do sądu z wnioskiem o nałożenie kary w wysokości 3 tysięcy złotych na Sobonia, za bezpodstawne uchylanie się od odpowiedzi na zadawane pytania. Były wiceminister aktywów państwowych na każde pytanie odpowiadał to samo. - Wszystko, co miałem do powiedzenia w objętej przesłuchaniem sprawie, zawarłem w swobodnej części swojej wypowiedzi - mówił.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak wygląda gospodarka leśna na terenie Pogórza? "Ta puszcza umiera po cichu"

Artur Soboń odpowiadał formułką. Joński: To będzie w protokole

W swobodnej wypowiedzi Artur Soboń czytał przez kilkanaście minut dzienniki urzędowe Ministerstwa Aktywów Państwowych, części dotyczące zakresu jego kompetencji w resorcie. Wymieniał spółki i instytucje, które nadzorował.

- Chcieliśmy zadać specjalnie wszystkie pytania, wiedząc, że będzie odczytywał tę samą regułę, dlatego że to też jest materiał dowodowy. To będzie w protokole - powiedział szef komisji Dariusz Joński. Pytany, czy komisja jeszcze raz spróbuje przesłuchać Sobonia, odpowiedział, że w tej sprawie wypowie się sąd okręgowy. - Prezydium komisji podejmie decyzję. Nie chciałbym, żeby ludzie marnowali czas. Jeśli ktoś robi to specjalnie, z premedytacją, to powinien za to ponieść konsekwencje - stwierdził.

Inne zdanie na temat zeznań Sobonia ma Waldemar Buda z PiS. - Mamy ustawę o komisji śledczej i kodeks postępowania karnego. Sprawa jest jasna. Każdy może korzystać z praw, które z tej ustawy i KPK wynikają. Artur Soboń mógł z tego prawa skorzystać i nie możemy gniewać się, że korzysta z tych praw - powiedział. - Przesłuchiwany ma prawo tak odpowiadać tak, jak sobie życzy, albo nie odpowiadać, to jest sprawa - dodał.