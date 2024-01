Światowe Forum Ekonomiczne w Davos organizowane jest od przeszło pięćdziesięciu lat. W tym roku odbywało się pod hasłem "Odbudowa zaufania". Jak zaznaczył amerykański portal Politico, chociaż w Davos nie pojawił się Trump ani Putin nadal na liście gości znaleźli się "niedoszli autokraci, dyktatorzy, bandyci, szantażyści, handlarze nędzą i polityczni pariasi". To właśnie oni stali się antybohaterami niechlubnego rankingu "parszywej dwunastki" z Davos.

"Autokraci, głupcy i nudziarze: 12 złych chłopców ze Światowego Forum Ekonomicznego bawi się w Alpach Szwajcarskich" - pisze portal Politico o swoim zestawieniu. Polski prezydent zajął 11. miejsce rankingu zaraz za premierem Kataru. "Jeśli się porówna polskiego prezydenta Andrzeja Dudę z niektórymi osobami z tej listy, wydaje się, że nie dorównuje on poziomem. Nie jest dyktatorem rządzącym brutalnym petropaństwem, nie najechał żadnego sąsiada ani nawet nie dzierżył piły łańcuchowej na scenie" - stwierdził Politico.

"Ale Andrzej Duda jest człowiekiem dnia wczorajszego. Jako ostatni z nacjonalistycznej partii Prawo i Sprawiedliwość, która została zmieciona z urzędu w zeszłym roku, trzyma się kurczowo własnego znaczenia, robiąc wszystko, co w jego mocy, aby pokrzyżować szyki rządowi Donalda Tuska, wykorzystując swoje uprawnienia weta i ukrywając skazanych ustawodawców. Wszystko po to, by powiedzieć: kiedy spotkasz prezydenta Dudę w Davos, nie zakładaj, że mówi w imieniu Polski" - ocenił amerykański portal.

Kto jeszcze znalazł się na liście?

Oprócz polskiego prezydenta i wspomnianego wcześniej premiera Kataru w rankingu Politico znalazł się między innymi prezydent Argentyny Javiera Milei, znany jako argentyński Donald Trump. "Wymachującemu piłą mechaniczną Javierowi Mileiowi niczego nie brakuje: ma fanatycznych zwolenników, doświadczenie jako kontrowersyjny prezenter telewizyjny, libertariańską anarcho-kapitalistyczną politykę (wyjąwszy aborcję) i... fryzurę, której nie sposób zapomnieć" - wymienia portal. Na liście pojawił się również prezydent Azerbejdżanu Ilham Alijew, który siłą przeją kontrolę na Kaukazie Południowym, deportował rodowitych mieszkańców regionu, a następnie, jak wylicza portal, zamknął przeciwnych mu reporterów.

W rankingu nie zabrakło również prezydenta Rwandy Paula Kagame, który zmienił konstytucję państwa, "aby zlikwidować niewygodne ograniczenie liczby kadencji i umocnić swój uścisk na sterze władzy, jednocześnie tłumiąc wszelki sprzeciw". Oprócz niego "wyróżniono" także: chińskiego premiera Li Qiang, saudyjskiego następcę tronu i premiera, księcia Muhammada ibn Salmana, Jareda Kushnera, zięcia Donalda Trumpa, premiera Kambodży Hun Maneta, dyrektora generalnego Saudi Aramco Amina Nassera, premiera Słowacji Roberta Fico i prezydentkę Węgier Katalin Novak.