Przyjęte w marcu 2016 roku przepisy znowelizowanej wówczas ustawy "Prawo o prokuraturze" połączyły stanowiska prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości. Działania poprzedniej władzy doprowadziły do tego, że prokuratura stała się "narzędziem w rękach ówcześnie rządzących", służącym do realizowania celów politycznych. "Rozdzielenie funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego to pierwszy krok do przywrócenia niezależności prokuraturze. Da też gwarancje wolności od ewentualnych nacisków politycznych, presji mediów i opinii publicznej" - poinformowało Ministerstwo Sprawiedliwości.

Nowy projekt Ministerstwa Sprawiedliwości. Na czym będą polegać zmiany?

Resort sprawiedliwości w oficjalnym komunikacie przedstawił założenia nowelizacji, zgodnie z którymi prokuratora generalnego powoływać będzie Sejm bezwzględną większością głosów i za zgodą Senatu. Co więcej, sześcioletnia kadencja prokuratora generalnego nie będzie mogła być ponawiana. Po jej zakończeniu prokurator będzie mógł przejść w stan spoczynku niezależnie od osiągniętego wieku. Swoich zastępców (nie więcej niż dwóch) będzie powoływał wyłącznie spośród prokuratorów, po zasięgnięciu w przyszłości opinii Krajowej Rady Prokuratorów.

Kto będzie mógł zostać prokuratorem generalnym?

Ministerstwo wyszczególniło również jakie warunki będzie musiał spełniać kandydat na prokuratora generalnego. Wśród wymogów znalazł się między innymi 20-letni, nieprzerwany staż na stanowisku prokuratora. Co więcej, prokuratorem generalnym będzie mógł zostać wyłącznie prokurator w stanie czynnym. Kandydat będzie też musiał wykazać, że w ciągu 10 lat bezpośrednio przed zgłoszeniem kandydatury nie wykonywał innego zawodu.

W myśl nowych przepisów prokurator generalny nie będzie mógł: zajmować innego stanowiska czy wykonywać innych zajęć zarobkowych. Wyjątkiem od tej reguły będzie zatrudnienie na uczelni lub innej instytucji szkolnictwa wyższego i nauki. Nie będzie mógł także należeć do partii politycznej lub związku zawodowego. Niedozwolone będzie również prowadzenie przez niego działalności publicznej, która nie licowałaby z godnością urzędu lub zagrażała niezależności prokuratury - przekazał resort sprawiedliwości.

Kandydaturę na urząd prokuratora generalnego będzie mógł zgłaszać: prezydent, marszałek Sejmu, grupa 32 posłów, 15 senatorów, 200 prokuratorów w stanie czynnym lub grupa 2000 obywateli. Kandydatury zgłaszane będą Marszałkowi Sejmu, a kandydaci wezmą udział w wysłuchaniu publicznemu, które koordynować będzie przywrócona Krajowa Rada Prokuratury.