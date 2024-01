Soboń gra w "pomidora" na komisji śledczej? Internauci w śmiech. "Widać nerwy" [KOMENTARZE]

W piątek zebrała się sejmowa komisja śledcza do spraw wyborów kopertowych z 2020 roku, która przesłuchała w sprawie dwóch świadków. Zeznania składali były poseł Michał Wypij oraz Artur Soboń, były wiceminister finansów i aktywów państwowych, obecny członek zarządu NBP.

Komisja śledcza pyta, Artur Soboń odpowiada. Zawiesił się?

Artur Soboń rozpoczął swobodną wypowiedź, wymieniając zakres swoich obowiązków w Ministerstwie Aktywów Państwowych w rządzie Mateusza Morawieckiego i wyliczał wszystkie spółki, którymi się zajmował. Członkowie komisji przerwali jego wypowiedź, tłumacząc, że nie jest to przedmiotem przesłuchania.

- W żadnym momencie wykonywania swoich obowiązków w Ministerstwie Aktywów Państwowych nie nadzorowałem Poczty Polskiej - mówił Artur Soboń. Stwierdził również, że "na żadnym etapie przygotowań, nie uczestniczył w formalnych obowiązkach związanych z przygotowaniem wyborów korespondencyjnych". - Tym bardziej z wielkim zdziwieniem przyjąłem moje wezwanie przed wysoką komisję - dodał.

Informuję wysoką komisję, że nie rozmawiałem, nie pisałem maili, ani w żaden inny sposób nie wymieniałem uwag z Jarosławem Gowinem

- tłumaczył Soboń.

Gdy sejmowa komisja przeszła do zadawania pytań, przesłuchiwany na przeważającą większość z nich odpowiadał krótko: "Wszystko, co miałem do powiedzenia na ten temat, zawarłem w swobodnej części wypowiedzi". Innymi słowy - Artur Soboń jakby odmawiał odpowiedzi na pytania.

Internet reaguje na zachowanie Artura Sobonia. "Jak członek zmowy milczenia"

Zachowanie byłego wiceministra aktywów państwowych w poprzednim rządzie PiS wywołało lawinę komentarzy w mediach społecznościowych. "Przesłuchanie Sobonia przez komisję śledczą to prawdziwy kabaret. Sparaliżowany strachem Soboń, nie odpowiada na żadne pytania, narażając się na konsekwencje prawne, o które mam nadzieję komisja wystąpi do sądu. Celowo wprowadza komisję w błąd" - napisał poseł PO Grzegorz Furgo.

"Artur Soboń myśli, że to on przesłuchuje? Zwraca uwagę przewodniczącemu? Powtarza odpowiedzi nie na temat. Nie umie powiedzieć tak, lub nie. Widać nerwy, a to dopiero początek" - ocenił poseł Nowoczesnej Marcin Tyc.

"PiS w pełnej krasie. Soboń zeznaje przed komisją ds. wyborów kopertowych. Unika odpowiedzi i milczy, jak członek zmowy milczenia" - napisał z kolei radca prawny Michał Paprocki. W osobnym wpisie dodał: "Kiedy świadek może odmówić odpowiedzi na pytania? Gdy odpowiedź mogłaby narazić jego lub jego bliskich na odpowiedzialność karną, hańbę lub bezpośrednią szkodę majątkową".