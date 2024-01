Do wybuchu granatnika w Komendzie Głównej Policji doszło 14 grudnia 2022 roku. Broń wybuchła w gabinecie ówczesnego komendanta głównego policji Jarosława Szymczyka. Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński powiedział, że w lutym MSWiA zamknie audyt dotyczący tego zdarzenia. Kierwiński poinformował też, że gen. Szymczyk nie poniósł po wspomnianym incydencie żadnych konsekwencji, a nawet otrzymywał nagrody od Mariusza Kamińskiego, który w czasie rządów PiS był szefem MSWiA.

Jarosław Szymczyk otrzymywał od Mariusza Kamińskiego nagrody warte 20 tys. zł po wybuchu granatnika

Minister Marcin Kierwiński odniósł się do sprawy Jarosław Szymczyka 19 stycznia w programie "Jeden na jeden" w TVN24. Jak powiedział, szokujące jest to, że po kompromitacji generała Szymczyka w polskiej policji nic się nie zadziało. - Nie tylko nie przestał być komendantem głównym policji, ale w tym okresie od wybuchu granatnika do swojego odejścia jeszcze otrzymywał nagrody z ministerstwa spraw wewnętrznych - poinformował Kierwiński.

Szef MSWiA przekazał, że "minister Kamiński, minister Wąsik, kierownictwo MSWiA nagradzało byłego komendanta głównego policji kwartalnymi nagrodami". - To były nagrody w wysokości około 20 tysięcy złotych. Pan Szymczyk cały czas takie nagrody dostawał w roku 2023 - powiedział Marcin Kierwiński.

Kierwiński o wybuchu granatnika w komendzie: Robiono wszystko, żeby zamieść tę sprawę pod dywan

Marcin Kierwiński podkreślił, że poprzednie władze "z całą pewnością robiły wszystko, żeby zamieść tę sprawę pod dywan". - Biuro spraw wewnętrznych i biuro nadzoru wewnętrznego w ministerstwie nie badało praktycznie tej sprawy. Robiło wszystko, żeby tę sprawę odpychać od siebie, przekazać dane jak najszybciej do prokuratury, a w prokuraturze te dane miały czekać na święte nigdy. Wszyscy wiemy, co dzieje się z zawiadomieniami do PiS-owskiej prokuratury, znam to z autopsji - powiedział Kierwiński. Szef MSWiA dodał, że jeśli audyt w ministerstwie wykaże jakiekolwiek nieprawidłowości, w sprawie wybuchu granatnika złożone zostanie zawiadomienie do prokuratury.