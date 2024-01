Unijny komisarz ds. sprawiedliwości Didier Reynders spotkał się w piątek (19 stycznia) z polskimi władzami. Rozmawiał między innymi z ministrem sprawiedliwości Adamem Bodnarem. Dyskusje dotyczyły głównie stanu sądownictwa w Polsce oraz dalszych działań w związku z ogłoszeniem przez Polskę zamiaru przystąpienia do Prokuratury Europejskiej. Po spotkaniu polityków odbyła się ich wspólna konferencja prasowa.

Komisarz UE ds. sprawiedliwości po spotkaniu z Adamem Bodnarem. "Jestem zadowolony"

- To krok, na który czekamy - tak o przystąpieniu Polski do Prokuratury Europejskiej mówił unijny komisarz. - Jestem zadowolony, że polskie władze są zdeterminowane do przywrócenia zgodności prawa z konstytucją i europejskich konwencji dotyczących prawa człowieka - wskazał Reynders. - W szczególności jestem zadowolony z rozmowy, jaką przeprowadziłem z ministrem Bodnarem. Rozmawialiśmy o tym, co trzeba zrobić, by przywrócić praworządność w Polsce, a także doprowadzić do tego, żeby procedura z artykułu 7. została zakończona. Jestem przekonany, że Polska może w pełni przywrócić swoją pozycję państwa przestrzegającego praworządności i wspierania Unii Europejskiej. Jesteśmy zainteresowani tym, by polskie władze przygotowały w tym celu odpowiedni plan działań - podkreślił. - Głęboko wierzę, że niedługo będziemy mogli pozytywnie zaopiniować wniosek o wypłatę środków (z KPO - red.) - dodał komisarz UE.

Adam Bodnar wręczył prezent unijnemu komisarzowi

- Jestem osobiście wdzięczny komisarzowi za zainteresowanie - rozpoczął swoje wystąpienie minister Adam Bodnar. - Cieszę się, że w czasie tej wizyty mogliśmy przedyskutować bardzo szczegółowe aspekty dotyczące przywracania praworządności - podkreślił minister. - Mogliśmy także porozmawiać o dalszej drodze Polski do członkostwa w Prokuraturze Europejskiej - dodał.

- Wypełniamy kolejne kroki, aby zrealizować kamienie milowe związane z KPO. Zależy nam przede wszystkim na odbudowie praworządności dla obywateli, dla respektowania wartości konstytucyjnych - zapewniał Bodnar. Minister wręczył komisarzowi również prezent - zdjęcie odbudowanej Warszawy, i podkreślił, że było to możliwe między innymi dzięki środkom unijnym.

Reynders o przywróceniu pluralizmu mediów w Polsce

Z publiki padło pytanie między innymi od reportera Telewizji Trwam, który chciał wiedzieć "dlaczego Komisja Europejska nie reaguje na bezprawne działania obecnego rządu". - To co staramy się zrobić, to sprawdzenie, czy jest możliwość przywrócenia praworządności przez nowy rząd i przyglądamy się, jak praworządność przywrócić - odpowiedział Didier. - Zapisaliśmy w naszym raporcie między innymi brak pluralizmu w mediach, więc teraz przyglądamy się też tej sytuacji i patrzymy, czy działania podjęte przez nowy rząd przywrócą zapisane przez nas wartości - podkreślił komisarz. - Chcemy pluralizmu w mediach, wolności wypowiedzi i bezpieczeństwa dziennikarzy. Proszę przeczytać to, co napisaliśmy w przeszłości - dodał Reynders.