Odtajnienie danych ws. lotów HEAD. Jest komunikat Kancelarii Premiera

"Decyzja o wyłączeniu rejestru lotów z publicznego udostępniania została podjęta zgodnie z notatkami Marka Kuchcińskiego z dnia 14.07.2023 roku oraz 4.10.2023 roku. Utajnienie dotyczyło wszystkich lotów o statusie HEAD od 16.04.2020 roku do odwołania. Dnia 19.01.2024 roku szef KPRM Jan Grabiec zniósł klauzulę tajności z decyzji Marka Kuchcińskiego" - czytamy.

"Udostępnianie informacji dotyczących lotów, zgodnie z ustawą z dnia 30.08.2019 roku o lotach najważniejszych osób w państwie, będzie następowało na pisemny wniosek. Loty o statusie HEAD dotyczą premiera, prezydenta, marszałków Sejmu i Senatu" - podsumowuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Informacje ws. lotów HEAD. Dane były utajnione

W ostatnich dniach tvn24.pl zwróciła się z prośbą do Kancelarii Premiera o udostępnienie wykazu lotów najważniejszych osób w państwie za ostatnie dwa lata. Serwis nie otrzymał jednak tych informacji, ponieważ - jak zaznaczono w odpowiedzi - "dane dotyczące przedmiotowych lotów (...) zostały wyłączone z publicznego udostępniania ze względu na ważny interes państwa i bezpieczeństwo najważniejszych osób w państwie". To oznacza, że utajnione zostały informacje nie tylko na temat lotów Mateusza Morawieckiego, ale i dotyczące np. pierwszego lotu nowego szefa rządu. Jeszcze w grudniu Donald Tusk poleciał do Brukseli.

- Decyzję o utajnieniu lotów najważniejszych osób w państwie podpisał minister Kuchciński. Jego osobiste doświadczenie z lotami, nadużywaniem samolotów mogły stać za tą decyzją. Ja tę decyzję zmienię z całą pewnością - stwierdził w czwartek rano w Radiu ZET szef KPRM Jan Grabiec. - Udostępnimy wszystkie dane, bo zasada jest taka, że jak za coś płacą podatnicy, to mają prawo wiedzieć, za co płacą i będziemy tej zasady przestrzegać - podkreślał.