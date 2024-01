Michał Wypij został powołany na świadka w sprawie wyborów kopertowych, ponieważ kiedy obóz rządzący dyskutował na temat ich organizacji, należał do koalicji Zjednoczonej Prawicy. W 2019 roku uzyskał mandat posła na Sejm IX kadencji. Startował z list Prawa i Sprawiedliwości.

Zobacz wideo Wypij o koalicji z PiS-em: To jest nauczka, którą bierzemy w kieszeń i idziemy w przyszłość

Kim jest Michał Wypij? Życiorys polityka

Michał Wypij urodził się 13 grudnia 1985 roku we Wrocławiu. Jest absolwentem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego na Wydziale Nauk Społecznych, gdzie ukończył studia licencjackie na kierunku stosunki międzynarodowe. Na tej samej uczelni uzyskał także tytuł magistra z politologii. Jego specjalizacją były międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze.

Niewiele wiadomo o jego życiu prywatnym. Jest żonaty, ma dwoje dzieci. Przed komisją śledczą przyznał, że jego ojciec był szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Gdańsku. Polityk nie kryje swoich zainteresowań artystycznych. W czasach szkolnych był związany z toruńskim Teatrem Maska. Później założył punkowy zespół Monolit.

Kariera polityczna Michała Wypija. Do Sejmu próbował się dostać od 2011 roku

Michał Wypij rozpoczął karierę polityczną w 2011 roku, kiedy dołączył do partii Polska Jest Najważniejsza. Z jej ramienia próbował sił w wyborach parlamentarnych w tym samym roku. Mandatu nie uzyskał, a samo ugrupowanie nie przekroczyło progu wyborczego. Następnie przeszedł do Polski Razem Jarosława Gowina, gdzie został najpierw koordynatorem regionalnym, a następnie szefem Zarządu Regionalnego Warmińsko-Mazurskiego. Z ramienia partii ubiegał się (bezskutecznie) o mandaty radnego i posła. W 2015 roku został powołany do rady programowej TVP3 Olsztyn.

Mandat udało mu się uzyskać w 2018 roku. Został wówczas radnym w Olsztynie. W tym samym roku był także kandydatem Zjednoczonej Prawicy w wyborach na prezydenta miasta. Zajął wtedy trzecie miejsce, uzyskując 13 924 głosy. Rok później dostał się do Sejmu. W listopadzie 2019 został wybrany na funkcję wiceprzewodniczącego Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Dwa lata później został wiceprezesem Porozumienia. Partię opuścił w 2023 roku, kiedy pojawiły się głosy o jej połączeniu z Agrounią. W ostatnich wyborach parlamentarnych wystartował z listy Koalicji Obywatelskiej, ale mandatu nie uzyskał.