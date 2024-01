W piątek 19 stycznia odbył się pogrzeb księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego na cmentarzu parafialnym w Rudawie pod Krakowem. Z tego powodu Kancelaria Prezydenta zamieściła list, w którym Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda pożegnali duchownego.

Andrzej Duda pożegnał wraz z żoną księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego. "Owocna posługa księdza"

"Modlitwą i serdecznym wspomnieniem żegnamy dzisiaj kapłana bez reszty oddanego służbie Bogu i bliźnim, duszpasterza, społecznika, publicystę, poetę i dokumentalistę, niestrudzonego opiekuna i orędownika osób najbardziej potrzebujących, skrzywdzonych i opuszczonych. Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski pozostawił nieprzemijające świadectwo miłości Kościoła i Ojczyzny, miłości wyrażanej słowem i czynem, gotowej do poświęceń, ale i wymagającej" - brzmi fragment listu podpisanego przez Andrzeja Dudę i jego żonę Agatę Kornhauser-Dudę.

W liście podsumowano wieloletnią działalność księdza i jego zasługi. "Ufamy, że owocna posługa księdza Tadeusza wśród potrzebujących zyska najpiękniejszy pomnik, jakim będą dokonania jego naśladowców, a także hojną nagrodę w wieczności" - dodano na koniec. List został odczytany przez doradcę prezydenta Andrzeja Waśko.

Ks. Isakowicz-Zaleski skrytykował prezydenta. Andrzej Duda: Wolałbym, żeby nie zajmował się polityką

Jak pisaliśmy w Gazeta.pl w czerwcu 2023 roku między prezydentem a duchownym doszło do lekkiego sporu. Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski skrytykował wówczas wizytę prezydenta Andrzeja Dudy w Ukrainie i zwrócił się do polityka o większe upamiętnianie Polaków, którzy tam zginęli. "Wyluzowany i uśmiechnięty Andrzej Duda odbył kolejną wycieczką do Ukrainy na koszt polskiego podatnika. Jednak znów nie miał odwagi zapalić znicza i pomodlić się nad 'dołami śmierci', w których gniją kości dziesiątków tysięcy Polaków. Hipokryzja i tchórzostwo!" - napisał duchowny.

Andrzej Duda odniósł się do tego wpisu podczas rozmowy w Radiu Zet. - Odpowiem tak. Ja bym mimo wszystko wolał, żeby ksiądz Isakowicz-Zaleski nie zajmował się polityką, ale zajmował się tym, czym powinien zajmować się ksiądz - powiedział wówczas prezydent.