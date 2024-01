Znaczący gest podczas konferencji prasowej. Szef MON poprosił ekspertów o opuszczenie sali

Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował w piątek na konferencji prasowej, że zostanie powołany zespół ekspertów, który zbada funkcjonowanie tak zwanej podkomisji smoleńskiej. Komisja, którą kierował Antoni Macierewicz, została rozwiązana w połowie grudnia ubiegłego roku.

Zespół ds. oceny funkcjonowania podkomisji Macierewicza. Incydent podczas konferencji prasowej

Po oficjalnej części konferencji prasowej dziennikarze mogli zadawać pytania. Zanim do tego jednak doszło, Władysław Kosiniak-Kamysz zabrał głos i poprosił ekspertów z nowego zespołu o opuszczenie konferencji.

- Chciałbym jasno podkreślić apolityczność działania zespołu i naszych działań w Ministerstwie Obrony Narodowej. Dlatego dziękuję państwu za udział w konferencji. Teraz pewnie będą pytania o charakterze politycznym, zostaniemy sami z panem ministrem [Cezarym Tomczykiem - red.]. To już jest nasze zadanie - wskazał i dodał, że "polityka, cywilny nadzór, to nasze zadanie w MON-ie".

- Państwo macie zadania związane z wyjaśnieniem, sprawdzeniem tego, co się działo przez ostatnie osiem lat. Nie będziemy na waszym tle stali na konferencjach prasowych. Chcieliśmy was zaprezentować, ten etap się zakończył, teraz będzie etap pewnie bardziej polityczny - powiedział wicepremier i podziękował nowemu zespołowi, który po chwili opuścił salę.

"Trochę teatralnie, ale jakże wspaniała odmiana. Widać, że ktoś oglądał wiadomy filmik z Australii" - skomentował na portalu X Maciej Kucharczyk. Dziennikarz Gazeta.pl nawiązał do sytuacji, gdy dowódca Sił Zbrojnych Australii gen. Angus Campbell, zwrócił uwagę politykowi Christopherowi Payne'owi, że prowadzi kampanię na tle wojska. Po tych słowach polityk przeprosił, a żołnierze zeszli z podestu.

Władysław Kosiniak-Kamysz: Powołujemy zespół ds. oceny funkcjonowania podkomisji smoleńskiej

Jak mówił wicepremier na konferencji, zespół ma zbadać między innymi kwestie finansowania podkomisji smoleńskiej. Wstępnie koszt funkcjonowania podkomisji Macierewicza oszacowano na 36 mln złotych, z czego 13 mln wydano na badania i analizy. Zespół ma działać do 30 czerwca 2024 roku. Kosiniak-Kamysz zastrzegł, że zespół ekspertów nie będzie zajmował się oceną przyczyn katastrofy z 10 kwietnia 2010 roku, gdyż - jak podkreślił - badała to komisja, kierowana przez ówczesnego szefa MSWiA Jerzego Millera. Przewodniczącym zespołu będzie płk pilot Leszek Błach, szef Zespołu Zapewnienia Jakości w Lotnictwie Władzy Lotnictwa Wojskowego. Jego zastępcą będzie płk pilot Adam Kalinowski, szef Pionu Bezpieczeństwa Lotów - Instruktor Władzy Lotnictwa Wojskowego, a sekretarzem - płk rezerwy pilot Paweł Kowalczyk.

- Ten dzień jest dniem końca kłamstw w imieniu Polski. Przed państwem zespół do spraw oceny funkcjonowania podkomisji do ponownego zbadania wypadku lotniczego. To najlepsi z najlepszych, żołnierze i pracownicy, którzy z wojskiem związani są od wielu lat - mówił wiceminister obrony Cezary Tomczyk, przedstawiając skład zespołu.

W jego skład wejdą przedstawiciele MON: Departamentu Kadr - pułkownik Arkadiusz Wochnowicz, Departamentu Budżetowego - pułkownik Dariusz Łukawski, Inspektoratu Kontroli Wojskowej - pułkownik rezerwy Zbigniew Błażewicz, Departamentu Prawnego - Magdalena Tadzik-Kucińska i Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych - pułkownik Cezary Morka. W skład zespołu wejdą także przedstawiciel Władzy Lotnictwa Wojskowego - Karolina Suchanek-Frąckowiak oraz przedstawiciele Zespołu Zapewnienia Jakości w Lotnictwie Władzy Lotnictwa Wojskowego - pułkownik Marek Guba, podpułkownik Adam Sołopa, pułkownik rezerwy Krzysztof Kondrat, podpułkownik rezerwy Janusz Drąg i pułkownik rezerwy Jacek Przybysz.

Członkami zespołu zostali również przedstawiciele Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych - pułkownik rezerwy profesor doktor habilitowany inżynier Mirosław Nowakowski i profesor doktor habilitowany inżynier Grzegorz Kowaleczko oraz przedstawiciel Wojskowej Akademii Technicznej - podpułkownik rezerwy doktor habilitowany inżynier Andrzej Leski, a także przedstawiciele Lotniczej Akademii Wojskowej pułkownik rezerwy doktor inżynier Ireneusz Smykla i pułkownik rezerwy profesor doktor habilitowany inżynier Marek Grzegorzewski.