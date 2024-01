Wypij przed komisją o "furii" i groźbach Kamińskiego. Komentarze: "Chichot losu", "Karma?"

Były poseł Porozumienia Michał Wypij podczas zeznań przed komisją śledczą do sprawy tzw. wyborów kopertowych opowiedział o spotkaniu, które odbyło się w 2020 r. w willi premiera przy ul. Parkowej. Według jego zeznań brali w nim udział m.in. Mateusz Morawiecki, Jarosław Kaczyński, Jacek Sasin i Mariusz Kamiński. Jak przekazał były poseł partii, największe wrażenie w tej dyskusji - która miała "zdecydowanie napięty charakter", ale "trzymała się w ramach kulturalnej rozmowy" - wywarło zachowanie ówczesnego szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego. Miało być ono wywołane sprzeciwem polityków Porozumienia dotyczącym organizacji wyborów kopertowych.

- Przyznam się szczerze, nie wiem dlaczego, w pewnym momencie wpadł w furię, tak lekko wstając, aż wyskoczył. Zaczął faktycznie mówić, że nasze działania nadają się do więzienia, powinniśmy zostać zniszczeni, że nasze działanie jest antypaństwowe i że za nie odpowiemy - relacjonował, dodając, że "zszokowało go to, bo nie tego się spodziewał po tak doświadczonym polityku". - Zwłaszcza że podnosiliśmy kwestie tylko i wyłącznie natury techniczno-prawnej. Nie było żadnych kwestii politycznych - zaznaczył.

- Wtedy wiedziałem, że naszą odpowiedzialnością jest, żeby się nie cofnąć, zrobić kroku w tył, odpuścić - mówił Michał Wypij. Jak dodał, zrozumiał też, że "muszą zrobić wszystko, by do tych nieszczęsnych wyborów i katastrofy dla Polski nie doszło".

Michał Wypij o Mariuszu Kamińskim. Komentarze: "Ładny chichot losu"

"Program Mariusza Kamińskiego: "Niszczenie Ludzi +". O groźbach "zniszczenia" mówi były działacz Zjednoczonej Prawicy. Przypomnijmy, że Kamiński siedzi za zniszczenie śp. Andrzeja Leppera" - skomentował na portalu X europoseł Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza.

"Michał Wypij na komisji śledczej szokuje swoimi wypowiedziami na temat działań PiS. Jak widać propaganda była stalinowska, metody niszczenia ludzi też stalinowskie...." - skomentował poseł KO Zdzisław Gawlik.

"Karma? Poseł Wypij właśnie zeznał Komisji Śledczej do spraw wyborów kopertowych, że skazany i osadzony Kamiński groził mu więzieniem…" - napisał były szef CBA Paweł Wojtunik.

"O, Michał Wypij mówi właśnie przed komisją śledczą, że Mariusz Kamiński w furii wysyłał go na spotkaniu do więzienia za "antypolskie działanie", po tym jak protestował przeciw organizacji wyborów w czasie pandemii. Ładny chichot losu" - skomentował reporter Radia ZET Maciej Bąk.

W obronie Mariusza Kamińskiego stanął m.in. był zastępca ministra-koordynatora służb specjalnych, obecnie doradca prezydenta Stanisław Żaryn. "Łatwo się pastwić nad człowiekiem bezprawnie uwięzionym, który nie może się bronić. Jak Minister Mariusz Kamiński wyjdzie na wolność, obali te wasze fałszywe oskarżenia. Wy to wiecie..." - zaznaczył.

"Nie musi wychodzić, więzień ma pełną zdolność do czynności prawnych i może pozywać, jeżeli uzna, że naruszone zostały jego dobra osobiste. Czekamy!" - zareagowała posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska.