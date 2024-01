Komisja śledcza ds. wyborów kopertowych. Wypij: Współpracownik Dudy specjalnie prosił o spotkanie

- Miałem poczucie, że [dzięki - red.] mojej jednoznacznej postawie, także 6 kwietnia, kiedy po prostu sprzeciwiłem się w trakcie głosowania tym wyborom w tej formule, kiedy artykułowałem swoje racje, przekonania za pomocą mediów, była świadomość po stronie części polityków aparatu władzy, że nie są w stanie wpłynąć na zmianę mojej decyzji, chyba w żaden inny sposób, jak tylko szukając niekonwencjonalnych metod - stwierdził były poseł Porozumienia Michał Wypij w trakcie piątkowego posiedzenia komisji śledczej ds. organizacji wyborów kopertowych.

- Faktycznie, korzystając z doświadczenia czy znajomości np. taty, który przed laty funkcjonował w przestrzeni publicznej, próbowali wykorzystać swoje stare kontakty do tego, by wpłynąć na decyzję syna. O tym mówił mi mój tata w tamtym czasie, ale o wielu rzeczach powiedział mi już po wyborach - dodał parlamentarzysta. Ojcem Michała Wypija jest płk Piotr Wypij, były szef delegatur Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Olsztynie i Gdańsku.

- Największe wrażenie w tamtym czasie zrobiła na mnie informacja o tym, że jeden z doradców, czy współpracowników pana prezydenta Andrzeja Dudy, z Gdańska, chyba były radny PiS, specjalnie poprosił o spotkanie mojego ojca. Udał się do miejsca, gdzie moi rodzice w tamtym czasie przebywali, dokładnie chodzi o Pasym w okolicach Szczytna, po to, żeby się spotkać i porozmawiać. Spotkanie odbyło się na prośbę tej osoby na stacji benzynowej w Pasymiu - relacjonował były parlamentarzysta. Jak dodał, spotkanie "miało przebieg kulturalny, acz zdecydowany, według tego, co powiedział ojciec".

Polityk doprecyzował potem, że chodziło o Jerzego Milewskiego, byłego radnego PiS z Gdańska, który był też członkiem Narodowej Rady Rozwoju działającej przy prezydencie Andrzeju Dudzie - Ten pan był zainteresowany tym, czy jest jakaś szansa na zmianę decyzji i jak ta sytuacja może się zakończyć. (...) Jest to jedna z tych sytuacji, która zrobiła na mnie wrażenie. Wiem także od taty, że z racji jego doświadczenia zawodowego i kontaktów, kontaktowali się z nim także funkcjonariusze różnych służb - powiedział Michał Wypij.

Według byłego posła Porozumienia "jeden z funkcjonariuszy próbował wpłynąć na ojca, by umożliwił spotkanie z nim", a "tata zablokował możliwość tego spotkania". Ów funkcjonariusz miał być w przeszłości związany z SKW.

Wybory kopertowe

Wybory prezydenckie w 2020 r. miały odbyć się pierwotnie 10 maja, a druga tura - 24 maja. Sejm przegłosował ustawę dotyczącą organizacji wyborów jedynie w formie korespondencyjnej. Eksperci i opozycja wskazywali, że takie rozwiązanie może być niezgodne z konstytucją. Poczta Polska zwróciła się wówczas do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z wnioskiem o przekazanie danych ze spisu wyborców. Wielu włodarzy odmówiło ich udostępnienia.

Poczta zwróciła się z tym wnioskiem 16 kwietnia, kiedy ustawa była jeszcze procedowana w Senacie. Dane z rejestru PESEL ostatecznie przekazał poczcie resort cyfryzacji. Kilka miesięcy później Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie ocenił, że decyzja premiera Mateusza Morawieckiego o wydaniu polecenia Poczcie Polskiej ws. przygotowań do wyborów nie miała odpowiedniej podstawy prawnej. Podobnego zdania była Najwyższa Izba Kontroli.

Ostatecznie wybory nie odbyły się w pierwszym terminie. I tura odbyła się 28 czerwca, a druga - dwa tygodnie później. Koszt przygotowania pakietów wyborczych, które ostatecznie nie zostały wykorzystane, to ok. 76 mln zł.