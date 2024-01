Komisja śledcza ds. wyborów kopertowych. Wypij o Kamińskim: W pewnym momencie wpadł w furię

Podczas piątkowego zebrania komisji śledczej ds. wyborów kopertowych, przesłuchiwany był Michał Wypij. Były poseł opowiedział o jednym ze spotkań, w którym brał udział jako "młody parlamentarzysta". Jak przekazał, między innymi Mateusz Morawiecki, Jarosław Kaczyński, Jacek Sasin i Michał Kamiński zebrali się w willi byłego premiera przy ul. Parkowej. - O tym spotkaniu dowiedziałem się około 30 minut przed od Jarosława Gowina - mówił.

Jak przekazał były poseł, największe wrażenie w tej dyskusji - która miała "zdecydowanie napięty charakter", ale "trzymała się w ramach kulturalnej rozmowy" - wywarło zachowanie ówczesnego szefa MSW Mariusza Kamińskiego. - Przyznam się szczerze, nie wiem dlaczego, w pewnym momencie wpadł w furię, tak lekko wstając, aż wyskoczył. Zaczął faktycznie mówić, że nasze działania nadają się do więzienia, powinniśmy zostać zniszczeni, że nasze działanie jest antypaństwowe i że za nią odpowiemy - relacjonował, dodając, że "zszokowało go to, bo nie tego się spodziewał po tak doświadczonym polityku". - Zwłaszcza że podnosiliśmy kwestie tylko i wyłącznie natury techniczno-prawnej. Nie było żadnych kwestii politycznych - zaznaczył.

- Wtedy wiedziałem, że naszą odpowiedzialnością jest, żeby się nie cofnąć, zrobić kroku w tył, odpuścić - mówił Michał Wypij. Jak dodał, zrozumiał też, że "muszą zrobić wszystko, by do tych nieszczęsnych wyborów i katastrofy dla Polski nie doszło".

Wypij przekazał, że Jarosław Kaczyński sam zdawał się być zaskoczony "tym wybuchem agresji" Kamińskiego i "próbował go uspokajać". - Wtedy, jak i teraz odbieram to jako formę zastraszenia nas do tego, abyśmy zmienili nasze zdanie być może - mówił. - To był naprawdę atak furii, który trudno było przewidzieć - dodał.

W dalszej części przesłuchania Dariusz Joński przekazał, że Mariusz Kamiński będzie przesłuchiwany przez komisję. Waldemar Buda z PiS próbował z tym polemizować, twierdząc, że posłowie "mogą zmienić zdanie".

Sejmowa komisja śledcza ds. wyborów korespondencyjnych przesłucha świadków

W piątek ponownie zebrała się sejmowa komisja śledcza ds. wyborów korespondencyjnych z 2020 roku. Przesłuchani zostaną dwaj świadkowie. Zeznania jako pierwszy składa były poseł Michał Wypij oraz były wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń. Dotychczas zeznania na temat okoliczności organizowania wyborów kopertowych z 2020 roku złożył były wicepremier i szef Porozumienia Jarosław Gowin, a także prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów profesor Robert Flisiak.