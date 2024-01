Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało w środę 17 stycznia byłego wiceministra spraw zagranicznych Piotra Wawrzyka. Polityk usłyszał zarzuty po śledztwie dotyczącym tzw. afery wizowej. Kiedy reporter TVN24 Artur Molenda zatrzymał w tej sprawie Jarosława Kaczyńskiego na korytarzu, mówiąc, że "Piotr W. został zatrzymany", Kaczyński odparł, że "nie wie, kto to jest".

REKLAMA

Zobacz wideo Krzysztof Kwiatkowski: Liczę, że Wawrzyk powie z kim uzgadniał politykę w sprawie wiz

Arkadiusz Mularczyk tłumaczy, czemu Jarosław Kaczyński mówił, że nie pamięta Piotra Wawrzyka

W obronie Kaczyńskiego stanął były szef MSZ w rządzie Mateusza Morawieckiego, poseł PiS Arkadiusz Mularczyk. Wyjaśnił w rozmowie z RMF24, że "informacja o zatrzymaniu Piotra Wawrzyka odbyła się w ten sposób, że na portalach ujawniono informację, że zatrzymany jest Piotr W.". - Gdy pan prezes Jarosław Kaczyński wychodził z Sejmu, on nie znał tej informacji. Zapytano go o opinię o Piotra W. On po prostu nie skojarzył o kogo chodzi - stwierdził Mularczyk. Warto zaznaczyć, że ze względu na zarzuty nazwisko aresztowanego polityka PiS nie było ujawniane, aż portal Goniec.pl opublikował 17 stycznia po godzinie 21:00 oświadczenie Wawrzyka, w którym wyraził na to zgodę.

Jarosław Kaczyński przypomniał sobie, kim jest Piotr Wawrzyk. "Wśród aresztowanych nie było wtedy pana Wawrzyka"

Reakcją prezesa PiS zainteresowała się również dziennikarka "Gazety Wyborczej" Justyna Dobrosz-Oracz, która zapytała, czy Jarosław Kaczyński przypomniał sobie, kim jest Piotr W. - Kojarzę, oczywiście, że go kojarzę. (...) Kiedy państwo mnie o to pytali, było już kilka aresztowań i wśród tych aresztowanych i tych, którzy byli o coś oskarżani, nie było wtedy pana Wawrzyka - stwierdził Kaczyński.

Jak pisaliśmy w Gazeta.pl, na pytanie o Piotra W. podobnie zareagował Mariusz Błaszczak. - Nie znam, nie znam - odpowiedział. Kiedy przypomniano mu, że byli razem w rządzie, odparł rozbawiony: "Aaa, to tak". Gdy dziennikarz stwierdził: "Panie ministrze, to jest bardzo poważna sprawa", Błaszczak rzucił jedynie "tak, bardzo poważna".