W Ministerstwie Obrony Narodowej powstał zespół, który zbada działalność podkomisji smoleńskiej Antoniego Macierewicza. - Powołujemy zespół, który wyjaśni, czym zajmowała się podkomisja smoleńska pod kierownictwem Antoniego Macierewicza. Dokumenty zostały zabezpieczone. Chcemy mieć pewność, po co to zostało zrobione, chcemy pokazać, ile podatnik zapłacił za funkcjonowanie tej komisji - przekazał 19 stycznia podczas konferencji prasowej wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

REKLAMA

Zobacz wideo Awantura Macierewicza w Sejmie. Bosak sprowadził go na ziemię: Państwo już nie jesteście w rządzie

MON zajmie się podkomisją smoleńską Macierewicza. "Efektów do tej pory nie zauważyliśmy"

Podkomisja smoleńska została zlikwidowana 15 grudnia ubiegłego roku. Zespół MON ma działać do 30 czerwca 2024 r. Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, dlaczego rząd musi podjąć dalsze działania w sprawie podkomisji. - Jedną z pierwszych decyzji było zakończenie prac podkomisji smoleńskiej, ale to nie kończy sprawy wyjaśniania ośmiu lat pracy tej komisji. Bo efektów do tej pory nie zauważyliśmy - stwierdził Kosiniak-Kamysz.

Wicepremier zwrócił uwagę na nieskuteczność działań podejmowanych przez podkomisję smoleńską. - Członkowie komisji Macierewicz nie badali wraku, nie mieli wielu uprawnień. Nasza polityczna ocena ich działań jest jednoznaczna (...). To jest jeden wielki skandal, co się wydarzyło. Także finansowy, te wydatki były ponoszone także po prezentacji raportu końcowego podkomisji smoleńskiej. To było robione na użytek niszczenia pamięci i wojny politycznej - powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz.

W zespole MON ds. podkomisji smoleńskiej Antoniego Macierewicza są "najlepsi z najlepszych"

Wiceszef MON Cezary Tomczyk podkreślił, że powołanie zespołu ds. podkomisji smoleńskiej to ważne wydarzenie. - Ten dzień to koniec kłamstw. Prawda, fakty i dowody to podstawa w wojsku i największy wróg kłamstwa - powiedział Tomczyk. Wiceminister stwierdził, że w skład zespołu wchodzą eksperci "najlepsi z najlepszych". Jego pracami pokieruje płk Leszek Błach. Zastępcą przewodniczącego będzie Adam Kalinowski, a płk rez. Paweł Kowalczyk obejmie stanowisko sekretarza zespołu.