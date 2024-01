Polacy ocenili nowy rząd Tuska po 30 dniach rządzenia. Politolog: To sygnał ostrzegawczy [SONDAŻ]

Instytut Badań Pollster przeprowadził sondaż dla "Super Expressu". Zapytano w nim ankietowanych Polaków o to, jak oceniają pracę nowego rządu Donalda Tuska po 30 dniach od przejęcia rządów w Polsce.

Polacy ocenili nowy rząd Donalda Tuska. "Sygnał ostrzegawczy"

Jak wynika z sondażu, 43 proc. ankietowanych ocenia nowy rząd "dobrze". Niewiele mniej, bo 38 proc. postrzega go natomiast "źle". 19 proc. respondentów nie ma zdania na ten temat.

- Wynik negatywny jest zbliżony do wyniku wyborczego PiS i części wyniku Konfederacji. Ten elektorat podchodzi najbardziej krytycznie do rządu. Ocen pozytywnych jest więcej niż negatywnych, ale mniej niż koalicja otrzymała głosów w wyborach. To sygnał ostrzegawczy dla rządzących. Paliwo rozliczeń z przeszłością wystarczy im najwyżej na kilkanaście miesięcy - skomentował wyniki badania w rozmowie z dziennikiem prof. Rafał Chwedoruk z Uniwersytetu Warszawskiego.

- Winna jest PO, jak i PiS, ponieważ jedni chcą rozliczać poprzedników, a drudzy utrudniają rządzenie. Społeczeństwo nie tego oczekiwało - powiedział z kolei prof. Kazimierz Kik z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Sondaż został przeprowadzony przez Instytut Badań Pollster w dniach 13-14 stycznia 2024 roku na próbie 1048 pełnoletnich Polaków.

Pierwszy miesiąc rządu Tuska. Wyborcy PiS jeszcze nie pokochali "uśmiechniętej Polski"

W czwartek opisywaliśmy także wyniki sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej", w którym również zapytano o pierwszy miesiąc sprawowania rządów w Polsce przez koalicyjny gabinet Donalda Tuska. Z badania wynika, że 56,3 proc. dobrze ocenia działania KO, Lewicy i Trzeciej Drogi. 28,6 proc. badanych udzieliło odpowiedzi "zdecydowanie dobrze", a "raczej dobrze" - 27,7 proc. "Raczej źle" rząd Tuska oceniło 12,5 proc. ankietowanych, a "zdecydowanie źle" 24,4 proc. - to łącznie grupa 36,9 proc. respondentów. Z analizy IBRiS wynika, że w grupie, która dobrze ocenia nową Radę Ministrów, jest zdecydowana większość wyborców KO, Lewicy i Trzeciej Drogi. Źle oceniają ją głosujący na PiS i Konfederację.

- To nic dziwnego, bo polaryzacja ma to do siebie, że dwie strony konfliktu o skrajnych poglądach okopują się na swoich pozycjach. Nie tak łatwo je odwrócić. To nie tylko problem polski, tak dzieje się na świecie, chociażby w USA - tak o wynikach sondażu mówił prof. Bartłomiej Biskup, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zdaniem ta kwestia może się zmienić, jednak potrzeba na to czasu, ponieważ "zmiana poglądów politycznych generalnie odbywa się wolno". - Nie jest to proces szybki, ad hoc, i jak patrzymy na badania preferencji od 2005 roku, jest w naszym społeczeństwie duża stabilność - wskazał prof. Biskup.

Trudność z oceną działań rządu koalicyjnego miała niespełna 7 procent ankietowanych - w tym 5 proc. wyborców koalicji i 3 proc. PiS-u i Konfederacji. Najmłodsza grupa ankietowanych nie jest zadowolona z pierwszych tygodni urzędowania rządu - nikt z grupy wiekowej 18-29 nie wybrał odpowiedzi "zdecydowanie dobrze". Jednak już 77 procent z nich wybrało odpowiedź "raczej tak". Grupa ankietowanych 30-latków niemal podzieliła się na pół - jedni popierają, inni są sceptycznie wobec rządu. Więcej w artykule poniżej:

