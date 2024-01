Kaczyński wkrótce odejdzie z PiS? "Musi rozpocząć się proces sukcesji". Kuzyn prezesa komentuje

Po zeszłorocznych wyborach parlamentarnych, w wyniku których PiS przestało rządzić, Jarosław Kaczyński odniósł się do możliwości przekazania władzy w partii innej osobie. - Moja kadencja jako prezesa PiS upływa w roku 2024, jeszcze przed wyborami prezydenckimi. Nastąpi wtedy wybór nowego szefa partii. Jeżeli nie będzie nadzwyczajnych wydarzeń, to tak zostanie to przeprowadzone - powiedział Kaczyński 10 listopada 2023 roku w rozmowie z PAP. Kuzyn Jarosława Kaczyńskiego zabrał głos w tej sprawie. Jan Maria Tomaszewski stwierdził, że przy rozważaniach na temat nowego prezesa PiS należy uwzględnić aktualną sytuację w Polsce.

Jarosław Kaczyński przejdzie na emeryturę? "Nie powinien odchodzić z funkcji prezesa PiS w takiej sytuacji"

Jan Maria Tomaszewski nie chce, aby inny polityk zastąpił Jarosława Kaczyńskiego na stanowisku prezesa PiS. Jego zdaniem Kaczyński jeszcze przez długi czas będzie dobrze sprawdzał się w swojej roli. - Jarek nie powinien odchodzić z funkcji prezesa PiS w takiej sytuacji, jaka jest w kraju. Do czasu, aż skończy się ten cały bałagan w Polsce. Na pewno nie powinien przechodzić na polityczną emeryturę w najbliższych latach - stwierdził kuzyn Jarosława Kaczyńskiego w rozmowie z "Super Expressem".

Innego zdania jest Jan Krzysztof Ardanowski. Poseł mówił o konieczności przeprowadzenia zmian w kierownictwie Prawa i Sprawiedliwości w listopadzie ubiegłego roku. - W PiS musi rozpocząć się proces sukcesji. Prezes Jarosław Kaczyński musi oddawać władzę w partii. Partia nie może być oparta tylko o Kaczyńskiego, czyli jednego, starzejącego się człowieka. Nie możemy stać się partią geriatryczno - kanapową - powiedział Jan Krzysztof Ardanowski.

Marcin Mastalerek uważa, że Jarosław Kaczyński powinien odejść. "Przegrywamy przez lidera"

Szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy Marcin Mastalerek również sądzi, że Jarosław Kaczyński powinien przejść na polityczną emeryturę. Jak pisaliśmy na Gazeta.pl, Mastalerek mówił tuż po wyborach parlamentarnych, że "PiS koncertowo zawaliło kampanię", a w ustroju demokratycznym "zwyciężamy dzięki liderowi" i "przegrywamy przez lidera".