Tajemniczy wpis Donalda Tuska. Premier pisze o Danielu Obajtku

Zaledwie dzień wcześniej po wejściu CBA do siedziby Orlenu media obiegła informacja o zatrzymaniu Piotra Wawrzyka. Były sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych otrzymał zarzuty dotyczące tzw. afery wizowej, która polegała na przyspieszaniu procedur wizowych. Mariusz Błaszczak i Jarosław Kaczyński pytani o polityka twierdzili wpierw, że nie kojarzą, o kogo chodzi. Ostatecznie nazwisko sobie przypomnieli.

Donald Tusk skomentował akcję w Orlenie. Skwitował sprawę żartem

Szef rządu często komentuje bieżące sprawy w mediach społecznościowych. "Podobno panowie Kaczyński i Błaszczak nie znają pana Wawrzyka, ale z całą pewnością pan Wawrzyk zna dobrze obu panów" - pisał, kiedy internet obiegły nagrania posłów PiS, którzy nie mogli sobie przypomnieć nazwiska byłego kolegi z rządu. Następnego dnia na platformie X Donald Tusk odniósł się także do akcji Centralnego Biura Antykorupcyjnego w siedzibie Orlenu. "'Wawrzyk? Tak, teraz już kojarzę. Obajtek? Nie znam, pierwsze słyszę'" - czytamy we wpisie Tuska.

Premier nie krył rozbawienia sytuacją już wcześniej. Kiedy na sejmowym korytarzu dziennikarze zapytali go o reakcję Jarosława Kaczyńskiego na pytanie o Piotra Wawrzyka, odpowiedział: "Fajne, naprawdę. Takie wesołe bardzo". Natomiast w rozmowie z TVN24 sprawę skomentował, nawiązując do kultowego tekstu z filmu Stanisława Barei "Brunet wieczorową porą". - Nie znam, nie słyszałem, zarobiony jestem - powiedział dziennikarzom.

PiS przypomniało sobie Piotra Wawrzyka. Mateusz Morawiecki przyznaje, że wiedział o aferze wizowej

Piotr Wawrzyk został zatrzymany przez CBA w środę (17 stycznia). Pytani o byłego członka rządu, politycy PiS twierdzili, że takiego nazwiska nie kojarzą. Następnego dnia pamięć wróciła. Były premier Mateusz Morawiecki przyznał także przed dziennikarzami, że miał świadomość nieprawidłowości związanych z wydawaniem wiz. - Ja powziąłem informację na temat nieprawidłowości, zażądałem od ministra Raua, aby wyciągnął konsekwencje personalne od ministra Wawrzyka i to się stało - mówił. Jak stwierdził - o aferze wizowej wiedział. - Jak dochodzi do jakichś nieprawidłowości, to ci, którzy się ich dopuszczają, robią wszystko, aby one nie ujrzały światła dziennego. Na jakim etapie, co dokładnie zostało ujawnione, ja tego nie powiem, bo nie mam takiej wiedzy. To trzeba pytać osoby, które tą sprawą się zajmowały od początku - dodał były szef rządu zapytany o to, czy Zbigniew Rau (szef MSZ) dobrze kontrolował to, co działo się w jego resorcie.