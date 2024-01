Za co zostali skazani Kamiński i Wąsik? "Rz": Zabrakło jednego zarzutu

W piątek "Rzeczpospolita" opublikowała odpowiedź z Sądu Okręgowego w Warszawie, który 20 grudnia 2023 r. prawomocnie skazał Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika na dwa lata więzienia, a dwóch innych byłych szefów CBA na rok więzienia. Wynika z niej, że zmieniono kwalifikację czynu i obniżono wymiar kary. "Sąd Okręgowy wyeliminował z ustaleń Sądu Rejonowego podżeganie do wręczenia korzyści majątkowej funkcjonariuszom publicznym i w konsekwencji wyeliminował z kwalifikacji prawnej art. 18 § 2 Kodeksu karnego w zw. z art. 229 § 1 k.k" - poinformowała sędzia Mirosława Chyr, rzeczniczka Sądu Okręgowego w Warszawie.

Kamiński i Wąsik skazani za fałszowanie dokumentów. "Rz": Zabrakło jednego zarzutu

W sentencji nie ma zarzutu o "podżeganiu do korupcji". Sąd tym samym przyznał, że CBA mogło mieć wiarygodną informację o przestępstwie, która umożliwiła rozpoczęcie operacji specjalnej - informuje "Rzeczpospolita". Przypomnijmy: W 2007 roku agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego mieli zweryfikować, czy w ministerstwie rolnictwa, którym kierował Andrzej Lepper, wicepremier w koalicyjnym rządzie PiS-LPR-Samoobrona, dochodzi do korupcji. Współpracownik Piotra Ryby, doradcy Leppera, miał utrzymywać, że może załatwić odrolnienie każdego gruntu. Agenci CBA wcielili się w zainteresowanego ziemią na Mazurach biznesmena, przedstawili szereg podrobionych dokumentów i mieli wręczyć 2,7 mln zł. Część tej kwoty miała trafić do Leppera. Współpracownik Ryby pieniędzy ostatecznie nie przyjął, a CBA uważa, że akcję udaremnił przeciek.

Biuro twierdzi, że miało wiarygodną informację o możliwości popełnienia przestępstwa i na jej podstawie rozpoczęło akcję Sąd pierwszej instancji - który w 2015 roku skazał Kamińskiego i Wąsika na trzy lata więzienia - takie informacji się nie dopatrzył i do listy zarzutów dodał "podżeganie do korupcji". Inaczej sytuację ocenił Sąd Okręgowy. Ocenił, że prowokacja "zmierzała do zweryfikowania popełnienia przez Andrzeja K. przestępstwa polegającego na wręczeniu korzyści majątkowej funkcjonariuszowi publicznemu zatrudnionemu w Ministerstwie Rolnictwa" - cytuje dziennik. Ostatecznie Kamińskiego i Wąsika, a także dwóch byłych agentów CBA skazano za przekroczenie uprawnień oraz zlecenie podrobienia szeregu dokumentów i usiłowanie wyłudzenia poświadczenia nieprawdy. Sąd Okręgowy obniżył wyrok do dwóch lat więzienia dla Kamińskiego i Wąsik i roku dla pozostałych skazanych.

Podstawą wymiaru kary był paragraf, za który grozi najsurowszy wyrok: za podrabianie dokumentów można skazać nawet na 5 lat więzienia - wyjaśniła sędzia Mirosława Chyr. Sąd Okręgowy uznał więc, że "operacja CBA była legalna i uzasadniona posiadanymi przez CBA informacjami, to bezprawne było wytworzenie użytych w niej dokumentów". Afera gruntowa doprowadził do dymisji Andrzej Leppera, rozpadu koalicyjnego rządu w 2007 roku i przedterminowych wyborów, w wyniku których PiS straciło władzę na rzecz koalicji PO-PSL i pierwszego rządu Donalda Tuska.

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik w więzieniu

Zatrzymani we wtorek 9 stycznia w Pałacu Prezydenckim politycy Prawa i Sprawiedliwości zostali w grudniu 2023 roku skazani prawomocnym wyrokiem na dwa lata więzienia za działania operacyjne w związku z tzw. aferą gruntową oraz pięcioletni zakaz pełnienia funkcji publicznych. Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński kwestionowali orzeczenie, powołując się na wydane w 2015 roku ułaskawienie prezydenta. Wówczas jednak nie byli prawomocnie skazani. Politycy wskazywali też na decyzję Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, która uchyliła postanowienie marszałka Sejmu Szymona Hołowni o wygaszeniu ich poselskich mandatów.

Przed zatrzymaniem Kamiński i Wąsik przez kilka godzin byli w Pałacu Prezydenckim, gdzie na zaproszenie Andrzeja Dudy uczestniczyli w uroczystości powołania jego nowych doradców - Stanisława Żaryna i Błażeja Pobożego. Do zatrzymania byłych szefów służb doszło wieczorem w Pałacu Prezydenckim, pod nieobecność prezydenta Andrzeja Dudy, który o osiemnastej spotkał się w Belwederze z liderką białoruskiej opozycji Swiatłaną Cichanouską. Informacja o zatrzymaniu Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika pojawiła się nieoficjalnie około 19:30, została potwierdzona krótko przed dwudziestą przez Komendę Stołeczną Policji. Byłych ministrów policja przewiozła do aresztu śledczego na warszawskim Grochowie. Następnie trafili do zakładów karnych w Radomiu (Kamiński) i w Przytułach Starych, niedaleko Ostrołęki (Wąsik).

