98 884 225,75 zł - tyle wynosi łączna kwota dotacji przyznanej Fundacji Profeto.pl na lata 2020-2025. Pieniądze pochodzą z Funduszu Sprawiedliwości, którego naczelnym zadaniem jest pomoc osobom pokrzywdzonym. Ministerstwo Sprawiedliwości w informacji na temat środków dla Profeto.pl poinformowało o wypłacie na lata 2020-2023. Łącznie chodzi o ponad 66 mln zł. Środki są wypłacane w transzach, a kwoty przyznane na lata 2024 i 2025 decyzją resortu zostały wstrzymane. "Obecnie prowadzona jest kontrola wewnętrzna oraz audyt Funduszu Sprawiedliwości - wszystkie wypłaty z Funduszu Sprawiedliwości zostały wstrzymane. Każda płatność przed zrealizowaniem podlega analizie merytorycznej i nie zostanie wykonana bez indywidualnej zgody" - informuje MS.

REKLAMA

Zobacz wideo Józefaciuk zacytował "Kubusia Puchatka". "Myślenie nie jest łatwe, ale można się do niego przyzwyczaić"

100 mln zł z Funduszu Sprawiedliwości dla fundacji byłego egzorcysty

O fundacji Profeto.pl (pełna nazwa to Fundacja Porfeto.pl Sercański Sekretariat na Rzecz Nowej Ewangelizacji) i kierującym nią ks. Michale Olszewskim media informowały wielokrotnie. Zwykle w kontekście kontrowersyjnych dotacji z FS. W dotychczasowych doniesieniach pojawiała się jednak znacznie niższa kwota - 43 mln zł (taka kwota pojawiła się też w raporcie NIK z 2021 roku). Sercanin Michał Olszewski to były egzorcysta. Zasłynął historią o wypędzaniu salcesonem "ducha wegetarianizmu". "Gazeta Wyborcza" informowała, że Michał Olszewski jest bratem prezesa zarządu Alior Banku, a także, jak pisały media, znajomym byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.

Środki dla Profeto mają sfinansować budowę centrum wsparcia dla osób doświadczonych przemocą. To budziło zastrzeżenia NIK, która podkreślała, że znaczna część pieniędzy trafi na samą budowę, a nie pomoc potrzebującym. Izba stwierdza w raporcie, że podmiotowi udzielono dotacji "pomimo że nie miał on doświadczenia w realizacji zadań z zakresu pomocy pokrzywdzonym przestępstwem, a jego cele statutowe nie obejmowały takiej działalności". "Działania, które były obligatoryjne w ramach konkursu (faktyczne świadczenie pomocy pokrzywdzonym przestępstwem) miały być realizowane tylko przez ostatni rok obowiązywania umowy dotacji, a na ich sfinansowanie przewidziano 6,8 proc. wydatków dotacji" - czytamy.

OKO.press opisywało zaś dokumentację projektową centrum pomocy. Z ustaleń portalu wynikało, że gmachu ma się znaleźć m.in. sala widowiskowa, 5 studiów nagraniowych, 3 reżyserki postprodukcji, 4 serwerownie i 2 biura open space. Jak mówił Ks. Olszewski w rozmowie z "Gazetą Wyborczą", "media ojca Tadeusza Rydzyka zagospodarowały część odbiorców". - My z Ewangelią chcemy dotrzeć do młodszych. Dopiero się rozkręcamy. Jeśli zliczyć słuchaczy radia, stałych użytkowników portalu i osoby śledzące kanał na YouTubie, to ponad pół miliona ludzi - stwierdził.