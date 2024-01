Paweł Kukiz był gościem programu "Poranek Wnet" emitowanego w środę 17 stycznia na antenie radia Wnet. W czasie rozmowy pytany był między innymi o aresztowanie Mariusza Kamińskiego oraz Macieja Wąsika, które uznał za skandaliczne.

Paweł Kukiz o zatrzymaniu Kamińskiego i Wąsika: Skandal, żeby "krawężnik" wchodził do Pałacu Prezydenckiego

- Dla mnie jest rzeczą skandaliczną, żeby "krawężnik" wchodził do Pałacu Prezydenckiego. To nie mówi o prezydencie, tylko o ustroju w Polsce, o szacunku Polaków do siebie - powiedział Paweł Kukiz. - Bez względu na szczegóły, rzecz taka, że do Pałacu Prezydenckiego wchodzi zwykła policja, po prostu żenada. Jeżeli ktoś tak traktuje Pałac Prezydencki, to to jest świadectwo, jak traktuje całe państwo polskie. Zdawał sobie sprawę Tusk, jak to będzie wyglądało na zewnątrz - dodał polityk.

Paweł Kukiz w trakcie rozmowy został zapytany wprost o to, czy uważa Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika za więźniów politycznych. - Tak daleko bym nie szedł - stwierdził, odnosząc się do narracji Prawa i Sprawiedliwości. - Chociaż polityka tak głęboko wchodzi w życie ludzi, że wszystko jest upolitycznione. Jak sądy są upolitycznione, to wyroki też mogą być - dodał. Poseł podkreślił również, że skazani politycy walczyli z "niewyobrażalną korupcją za czasów PO" i trudno jednoznacznie stwierdzić, czy w tych działaniach przekroczyli swoje uprawnienia.

PiS czeka "łomot"? Paweł Kukiz o możliwym wyniku wyborów samorządowych

Prowadzący spytał również posła o to, czy wznoszenie na sztandary skazanych polityków, organizowanie modlitw za Kamińskiego i Wąsika, a także dalsze demonstracje pomoże PiS w zdobyciu poparcia. To trafi do żelaznego elektoratu i utrzyma go w jedności. Natomiast nie przyniesie nowego elektoratu - oświadczył Kukiz. - Jeżeli PiS w kolejnych wyborach będzie startowało jako PiS, a nie jako koalicja, to dostanie większy łomot, niż w jesiennych wyborach - podkreślił.