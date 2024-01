List żon skazanych polityków Prawa i Sprawiedliwości został opublikowany w mediach społecznościowych w czwartek 18 stycznia. "W obawie o stan zdrowia i zagrożenie życia posłów na Sejm RP Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, ich żony apelują do ministra Adama Bodnara o natychmiastowe przekazanie dokumentów ułaskawieniowych do prezydenta Andrzeja Dudy" - napisał na X Komitet Obrony Więźniów Politycznych.

Żony Kamińskiego i Wąsika apelują do ministra sprawiedliwości. "Ich stan się pogarsza"

"Minęło już ponad 7 dni od czasu naszego spotkania, w czasie którego prosiłyśmy o jak najszybsze uwolnienie naszych mężów, objętych przez Pana Prezydenta RP procedurą ułaskawieniową" - rozpoczęły swój list żony skazanych byłych posłów. "Przyszłyśmy do Pana kierowane przede wszystkim obawą o zdrowie i życie naszych mężów, Mariusza Kamińskiego oraz Macieja Wąsika. Niestety nasza prośba nie spotkała się z Pańską przychylnością. Do dziś nie widzimy również żadnych efektów podejmowanych przez Pana działań. Widzimy natomiast obstrukcje, którą trudno traktować inaczej niż kolejną szykanę i działania motywowane politycznie" - napisały w dalszej części wiadomości do Bodnara.

Kamińska i Wąsik podkreśliły, że u ministra sprawiedliwości "nie widać woli działania", mimo że ich zdaniem to właśnie na nim ciąży "odpowiedzialność za życie i zdrowie" skazanych polityków. "Z każdym dniem prowadzonego przez nich protestu głodowego ich stan się pogarsza. Widząc Pana podejście do tej sprawy, mamy coraz poważniejsze wątpliwości, czy nasi mężowie dożyją wolności" - podkreśliły kobiety.

Kamińska i Wąsik ostrzegły Bodnara: "Może pan przejść do historii jako człowiek, który doprowadził do tragedii"

"Według doniesień mediów, podjął Pan już ostatecznie decyzje o tym, by nie uwalniać naszych mężów z więzienia na czas procedury ułaskawieniowej. Jest rzeczą oburzającą, że w tak ważnej sprawie, budzącej realne zaniepokojenie społeczne, nie wypełnia Pan swoich powinności należycie. Ponadto, Minister Sprawiedliwości-Prokurator Generalny nie posiada żadnych kompetencji, by podejmować decyzję o ułaskawieniu lub ją odrzucać" - napisały Barbara Kamińska i Roma Wąsik.

Na koniec żony byłych posłów PiS wezwały Adama Bodnara do "natychmiastowego przekazania akt". "Wzywamy zatem Pana do natychmiastowego przekazania akt sprawy Panu Prezydentowi Andrzejowi Dudzie, bez wydawania opinii w tej sprawie, do czego nie obligują Pana przepisy prawa" - napisały i zaznaczyły, że pozwoli to głowie państwa podjąć ostateczną decyzję. "Przeciąganie przez Pana tej sprawy może spowodować, że przejdzie Pan do historii jako człowiek, który doprowadził do tragedii i śmierci osób ułaskawionych przez Prezydenta RP" - dodały.