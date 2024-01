W środę 17 stycznia Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało Piotra Wawrzyka, byłego sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Podejrzany usłyszał zarzuty w wyniku prowadzonego śledztwa dotyczącego tzw. afery wizowej, która polegała na przyspieszaniu procedur wizowych. Polityk nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Po tym, jak został przesłuchany, prokurator zadecydował o zastosowaniu wobec niego środka zapobiegawczego w postaci poręczenia majątkowego w wysokości 100 tysięcy złotych. Zezwolił również na podawanie jego pełnych personaliów.

W czwartek obrońca zatrzymanego Michał Grodzki przekazał, że były wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk jednak będzie składał wyjaśnienia w prokuraturze. W rozmowie z RMF FM tłumaczył, że wczorajsza odmowa związana była ze stanem zdrowia jego klienta.

- On chce na spokojnie, w warunkach mniej stresowych, móc odnieść się do wszystkich okoliczności i wyjaśnić wszystkie aspekty - przekazał adwokat w rozmowie ze stacją. Wawrzyk ma także zeznawać przed sejmową komisją ds. afery wizowej. Obrońca Michał Grodzki zapowiedział, że będzie bardzo skrupulatnie analizował kwestię ochrony tajemnicy postępowania. - Nie jest wykluczony, że z tego tytułu w jakimś zakresie mój klient odmówi odpowiedzi na pytania, czy zajmie stanowisko wskazujące na dobro śledztwa - dodał.

Zatrzymanie Piotra Wawrzyka

Prokuratura Krajowa, która zajmuje się tzw. aferą wizową, prowadzi śledztwo w sprawie "nieprawidłowości przy składaniu wniosków o wydanie kilkuset wiz w okresie półtora roku". Nieprawidłowości dotyczyły polskich placówek dyplomatycznych między innymi w Hongkongu, Tajwanie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz Indiach.

Wawrzyk został zatrzymany w środę na polecenie prokuratora Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie. Były wiceszef MSZ usłyszał zarzuty przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez inną osobę oraz udostępnienia informacji objętych tajemnicą służbową osobie nieuprawnionej. Dotyczą okresu od lutego 2022 roku do maja 2023 roku. Może za nie grozić do dziesięciu lat pozbawienia wolności. Do tej pory zarzuty w sprawie afery wizowej przedstawiono dziewięciu osobom.