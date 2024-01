- Kojarzę, oczywiście, że go kojarzę - powiedział Jarosław Kaczyński na pytanie dziennikarzy o Piotra Wawrzyka. Były wiceminister spraw zagranicznych został w środę zatrzymany przez CBA w związku z tzw. aferą wizową. W dniu zatrzymania Kaczyński, pytany o Piotra W., powiedział, że nie wie, kto to jest. W czwartek w Sejmie prezes PiS podkreślił, że w tej sprawie nie ma wyroku sądu.

Jarosław Kaczyński: To nie TVN jest sądem czy prokuraturą

- Przestańcie wy z tymi parasolami ochronnymi. Wy żyjecie w świecie iluzji, który został stworzony przez propagandę. CBA działało także za naszych rządów, także przeciwko ludziom z naszego obozu - powiedział Kaczyński pytany, czy Wawrzyk, jako polityk obozu rządzącego, miał parasol ochronny. Na uwagę Justyny Dobrosz-Oracz z "Gazety Wyborczej", że za poprzedniego rządu były wiceminister nie został zatrzymany, prezes PiS odpowiedział, iż "zatrzymuje się wtedy, gdy są dowody". - Państwo chcą, żeby było tak, że wy uważacie, że ktoś jest przestępcą i natychmiast zostaje zatrzymany. Wybaczcie państwo, ale to nie TVN jest sądem czy prokuraturą - stwierdził. - Byłem wicepremierem od spraw bezpieczeństwa i cała ta sfera mi podlegała. Wtedy żadnych zarzutów karnych do pana Wawrzyka nie było. Natomiast był pewien niepokój co do jego nadzoru nad tym wszystkim. Dlatego został odwołany za naszych rządów. To było wszystko, co można było wtedy zrobić - podkreślił Kaczyński.

Zatrzymanie Piotra Wawrzyka

Piotr Wawrzyk, który zgodził się na publikację wizerunku i podawanie pełnego nazwiska, został zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Podejrzany usłyszał zarzuty w wyniku prowadzonego śledztwa dotyczącego przyspieszania procedur wizowych. Wawrzyk nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Po tym, jak został przesłuchany, prokurator zadecydował o zastosowaniu wobec niego środka zapobiegawczego w postaci poręczenia majątkowego w wysokości 100 tysięcy złotych.

"Potwierdzając komunikat Prokuratury, chcę zaznaczyć, że odmowa składania wyjaśnień wynikała tylko z ogromnego stresu związanego wprost z dzisiejszymi czynnościami, a - będąc pomnym wcześniejszych doświadczeń - w pełni szanuję swój organizm i zdrowie. Od początku deklarowałem chęć wyjaśnienia wszystkich okoliczności i potwierdza to m.in. udzielenie przeze mnie wywiadu co do okoliczności sprawy dla jednej ze stacji radiowych" - napisał Piotr Wawrzyk w przesłanym redakcji Gońca oświadczeniu.