Jak pisaliśmy w czwartek w Gazeta.pl, prokuratorka Ewa Wrzosek z Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów ujawniła, że w okresie 2022-2023 Dariusz Barski, były szef Prokuratury Krajowej, otrzymał łącznie 974,6 tys. zł wynagrodzenia i blisko 33 tys. zł w ramach nagród (pełnił funkcję od marca 2022 r.). Zastępcom prokuratora generalnego wypłacano niewiele niższe kwoty. Sprawa natychmiast rozniosła się w mediach społecznościowych. Szybko głos zabrali także sami prokuratorzy.

"Prokuratura Krajowa informuje, że zarobki kierownictwa Prokuratury Krajowej wynikają z ustawy i aktów wykonawczych. Ich odnośnikiem jest wynagrodzenie sędziów Sądu Najwyższego. Podane przez jedną z prokuratorek na portalu X kwoty dotyczą dwóch lat i są kwotami brutto. Dodać należy, że są to pensje, których dotyczy najwyższy próg opodatkowania 32 proc." - czytamy we wpisie na portalu X.

"Po zapłaceniu podatków to nadal fortuny" - ocenił dziennikarz WP.pl Rafał Mrowicki. Konto prokuratury w mediach społecznościowych wciąż prowadzone jest przez osoby z otoczenia Dariusza Barskiego.

Gigantyczne pensje, ryczałt mieszkaniowy, zwroty kosztów

Przypomnijmy, że z danych udostępnionych przez prokurator Wrzosek wynika, że zastępcy prokuratora generalnego Robertowi Hernandowi wypłacono 996,6 tys. zł oraz 26,9 tys. zł. Kolejny z zastępców - Krzysztof Sierak - otrzymał 997,5 tys. zł i 26,9 tys. zł. Beacie Marczak wypłacono odpowiednio 884,3 tys. zł i 26,9 tys. zł, a Krzysztofowi Urbaniakowi - 713,3 tys. zł i 19,4 tys. zł.

Nowy zastępca prokuratora generalnego - Michał Ostrowski - za okres od 21 listopada do 31 grudnia otrzymał ponad 48 tys. zł. Taką samą kwotę otrzymał drugi z nowych zastępców wskazanych w listopadzie przez Zbigniewa Ziobrę - Tomasz Janeczek. Poprzednik Janeczka - Przemysław Funiok, za lata 2022-2023 otrzymał 885,5 tys. zł i 26,9 tys. zł nagród.

Jak podkreśliła prokuratorka, do tego każdy z wyżej wymienionych - otrzymuje comiesięczny ryczałt mieszkaniowy, diety, zwrot kosztów przejazdów itp. w wysokości ok. 5 000 zł, czyli jakieś dodatkowe 60 000 zł rocznie. Ale to nadal nie koniec. W okresie 2022/2023 w Prokuraturze Krajowej wypłacono prokuratorom łącznie 4 172 318 zł tytułem tzw. dodatków specjalnych, w wysokości do 40 proc. wynagrodzenia.

Zmiany w Prokuraturze Krajowej

W ubiegłym tygodniu minister sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar przekazał, że prokurator krajowy Dariusz Barski został powołany w 2022 r. do służby czynnej przez Zbigniewa Ziobrę z naruszeniem przepisów. Minister zdecydował więc, by nie przywracać go do czynności. Na jego miejsce Bodnar wyznaczył prokuratora Jacka Bilewicza. Decyzja doprowadziła do sporu w strukturach prokuratury. Dariusz Barski, zastępcy prokuratora generalnego oraz część prawników zarzucają Adamowi Bodnarowi złamanie prawa.

- 2016 rok, reforma prokuratury. Jeden z przepisów przewidywał, że do służby prokuratorskiej mogą wrócić prokuratorzy. Kilka osób z tego skorzystało. Później następuje rok 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 i 2022 r. Pan prokurator Barski też postanawia na podstawie tego samego przepisu wrócić, podczas gdy cel tamtej ustawy, z 2016 r., został zrealizowany wtedy, kiedy tworzona była nowa Prokuratura Krajowa. Przepis obowiązywał dokładnie dwa miesiące - tłumaczył w poniedziałek w TVN24 Adam Bodnar.

Jak przekazał, "zorientował się w tym, że jest wadliwość powołania w ciągu miesiąca, odkąd został ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym". - Prokurator Bilewicz jest jednym z najbardziej doświadczonych prokuratorów, swego czasu był prokuratorem generalnym, został w 2016 r. zdegradowany przez Zbigniewa Ziobrę. Dla mnie to, że jest ponownie prokuratorem Prokuratury Krajowej, jest aktem słuszności dziejowej - dodał minister.