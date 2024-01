Morawiecki zapomniał plakietki z poparciem dla Kamińskiego i Wąsika. Upomniał go dziennikarz

Na czwartkowej (18 stycznia) konferencji prasowej w Sejmie Mateusz Morawiecki pojawił się bez przypinki z wizerunkami Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Brak charakterystycznego elementu garderoby zauważył dziennikarz Wirtualnej Polski, Patryk Michalski.

Morawiecki zapomniał plakietki. Przekonywał, że Kamiński i Wąsik "nie są przestępcami"

- Chciałem zapytać, ze względu na historię pana, pana rodziny, czy uważa pan, że nazywanie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika więźniami politycznymi jest właściwe? (...) I o wpinkę, bo panowie posłowie mają, pan premier nie widzę, tej wpinki. Czy to czysty przypadek? - dopytywał przedstawiciel mediów. - Dobrze, że mi pan przypomniał - brzmiała odpowiedź Morawieckiego, który szybko sięgnął do kieszeni po zapomnianą plakietkę.

W odpowiedzi na pytanie polityk PiS stwierdził, że jego zdaniem osoby, które walczyły z korupcją i mają na tym polu ogromne zasługi, "powinny zostać za to docenione we właściwy sposób". - Nasi oponenci polityczni lubią nazywać w bardzo brzydki sposób pana ministra Kamińskiego, pana ministra Wąsika przestępcami. (...) Oni nie są przestępcami. Oni są osobami, które wprowadziły nowe procedury antykorupcyjne w Polsce - argumentował. W ocenie Morawieckiego działania byłych posłów PiS miały przyczynić się do uszczelnienia budżetu, przez co "znalazły się pieniądze" na politykę społeczną, wyrównywania szans i armię. Polityk wyraził również nadzieję na to, że Kamiński i Wąsik wyjdą niebawem na wolność.

Bodnar zdecydował ws. Kamińskiego i Wąsika? Sprawa ma trafić do prezydenta

Tego samego dnia w mediach pojawiły się doniesienia, jakoby minister sprawiedliwości Adam Bodnar miał podjąć decyzję w sprawie pobytu w więzieniu byłych posłów PiS. Jak pisaliśmy wcześniej, Bodnar miał odmówić zarządzenia przerwy w odbywaniu kary przez Kamińskiego i Wąsika. Sprawa ma trafić na biurko prezydenta Andrzeja Dudy. Byli szefowie CBA i MSWiA zostali zatrzymani 9 stycznia na terenie Pałacu Prezydenckiego. Od tego czasu przebywają w więzieniu.