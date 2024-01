W środę 17 stycznia Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało Piotra Wawrzyka, byłego sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Polityk usłyszał zarzuty w związku ze śledztwem prowadzonym w sprawie przyspieszania procedur wizowych. Wawrzyk nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Jeszcze tego samego dnia wydał oświadczenie, w którym zaapelował, by w mediach publikować jego wizerunek oraz podawać pełne imię i nazwisko.

Zatrzymanie Wawrzyka było kwestią czasu? "Trudno tu mówić o niespodziance"

Piotr Wawrzyk w trakcie swojej kariery politycznej działał przede wszystkim w województwie świętokrzyskim. Po tym jak w ubiegłym roku służby specjalne weszły do Ministerstwa Sprawiedliwości, Wawrzyk został odwołany z wyborczej listy PiS i to w samym środku kampanii. Decyzja ta była szokiem dla świętokrzyskich działaczy partii. Teraz kolejne emocje wywołało zatrzymanie byłego wiceszefa dyplomacji.

Jeden z działaczy PiS w województwie świętokrzyskim w rozmowie z Onetem przekonywał, że pierwsze zatrzymania w związku z tak zwaną aferą wizową były szokujące, jednak to, co w zatrzymaniu Wawrzyka wywołało prawdziwe zdziwienie to jego zachowanie. - Zapewniał wszystkich, że jest niewinnych, był aktywny w mediach społecznościowych, nawet udzielał wywiadów, a tu jednak sytuacja mocno się zmieniła - podkreśliło anonimowe źródło portalu.

- Myślę, że na pewno najbardziej zawiedzeni są ci, którzy blisko współpracowali z Piotrem Wawrzykiem. Oni mogą czuć się oszukani, a nawet mogą się trochę bać tego, co może się jeszcze wydarzyć. Trzeba jednak uważać, z kim się współpracuje - podkreślił rozmówca. Inny działacz partii z tego samego regionu uznał, że zatrzymanie byłego wiceszefa dyplomacji było kwestią czasu. - Trudno tu mówić o niespodziance. Jednak nad Piotrem wisiała ta afera i raczej można się było spodziewać, że w mniejszym lub większym stopniu w niego uderzy - powiedział i zaznaczył, że nie należy oceniać Wawrzyka zbyt pochopnie. - Piotr nieraz zapewniał, że jest niewinny, więc poczekałbym ze stawianiem na nim krzyżaka. Wierzę, że obroni się przed sądem - przekonywał w rozmowie z Onetem.

Zdaniem jednego ze świętokrzyskich działaczy partii Jarosława Kaczyńskiego zatrzymanie Wawrzyka, który w regionie był "dość aktywnym posłem", nie wpłynie znacząco na poparcie polityków podczas zbliżających się wyborów samorządowych.

Afera wizowa. Zatrzymano byłego wiceministra spraw zagranicznych

Prokuratura Krajowa, która zajmuje się tzw. aferą wizową, prowadzi śledztwo w sprawie "nieprawidłowości przy składaniu wniosków o wydanie kilkuset wiz w okresie półtora roku". Nieprawidłowości dotyczyły polskich placówek dyplomatycznych między innymi w Hongkongu, Tajwanie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz Indiach.

Po zatrzymaniu przez CBA Piotrowi Wawrzykowi postawiono zarzuty przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez inną osobę oraz udostępnienia informacji objętych tajemnicą służbową osobie nieuprawnionej. Za te przestępstwa byłemu wiceszefowi MSZ może grozić do 10 lat pozbawienia wolności. Po tym jak były polityk PiS nie przyznał się do winy i odmówił złożenia wyjaśnień, prokurator zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego.