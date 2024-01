Tusk o kontaktach prezydenta z zagranicznymi mediami: Opowiada jakieś niestworzone rzeczy

W przerwie czwartkowych obrad Sejmu, podczas którego uchwalono budżet na 2024 rok, Donald Tusk nawiązał do sytuacji Macieja Wąsika i Kamińskiego. Premier bezpośrednio odwołał się do działań prezydenta Andrzeja Dudy.

Premier skrytykował Dudę: Opowiada jakieś niestworzone rzeczy

Donald Tusk zapewnił, że budżet trafi do podpisu prezydenta i zostanie przyjęty na czas. Wyraził zadowolenie, że udało się uchwalić budżet na ten rok w terminie. W rozmowie z dziennikarzami w Sejmie Tusk przypominał, że jego rząd miał niewiele czasu na prace nad ustawą budżetową. Dodawał, że projekt przygotował jeszcze poprzedni gabinet Mateusza Morawieckiego. - Budżet premiera Morawieckiego wymagał bardzo głębokich korekt. Za dużo czasu nie mieliśmy, a jednak udało się dzisiaj przegłosować i mamy ten budżet. Dla mnie to jest wielka satysfakcja, bo to jest rzeczywiście - jak ktoś powiedział na sali - budżet dla ludzi - powiedział.

Szef rządu ocenił także, że politycy PiS do końca zabiegali, aby w budżecie utrzymać środki na - jak to określił - instytucje związane z PiS. Tusk powiedział, że rząd i posłowie sejmowej większości walczyli o to, by możliwie najwięcej pieniędzy przekierowano na potrzeby ludzi, na potrzeby pacjentów i na dzieci. - To była dyskusja, czy więcej ma dostać IPN, Krajowa Rada Radiofonii, Kancelaria Prezydenta RP, czy więcej pieniędzy ma pójść na dzieci, na choroby rzadkie, na telefon zaufania dla dzieci i na te wielkie zadania finansowe, czyli zagwarantowanie wypłat 800 plus, podwyżki dla nauczycieli, czy podwyżki dla sfery budżetowej. I na tym ten spór w ostatnich godzinach polegał - mówił. Jak dodał, Andrzej Duda w rozmowie z nim zadeklarował, że "nie będzie wetować ustaw dobrych społecznie".

Premier odwołał się także do sprawy skazanych polityków PiS. - Co, do panów Kamińskiego i Wąsika nie zmieniam zdania. A właściwie nie zmienia mi się nastrój zdziwienia, dlaczego pan prezydent w Polsce i za granicą opowiada jakieś niestworzone rzeczy o więźniach politycznych. Deklaruje, że wierzy w ich bezwzględną niewinność, że są czyści, kryształowi, mimo wyroku sądu, a równocześnie nie chce ich ułaskawić - mówił Tusk. Jak stwierdził, "widzi w tym jakąś nie za mądrą grę, ale kosztem tych ludzi"

Sejm uchwalił budżet na 2024 rok

W czwartek Sejm uchwalił budżet na 2024 rok. Za głosowało 240, 191 było przeciwnych, a 3 osoby wstrzymały się od głosu. Zapisano w nim rekordowe przychody i wydatki. Wyniosą odpowiednio ponad 682 miliardy złotych i 866 miliardów złotych. Oznacza to, że deficyt osiągnie 184 miliardy złotych. W budżecie przewidziano między innymi realizację dotychczasowych programów społecznych, jak np. 800 plus. Zakłada również rekordowe wydatki na ochronę zdrowia czy obronność. W budżecie uwzględniono także 30 proc. podwyżki dla nauczycieli obiecywane przez nową koalicję rządową.

Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz z PSL mówił, że podwyżka płac czeka również osoby zatrudnione w armii. Podkreślił, że oprócz żołnierzy Wojska Polskiego, obejmą również funkcjonariuszy MSWiA i MON oraz pracowników cywilnych. Dodał, że wyniesie ona 20 proc. Ustawa trafi teraz do Senatu, który ma kontynuować posiedzenie 24 i 25 stycznia. Jeśli wyższa izba parlamentu wniesie do budżetu poprawki, ustawa będzie musiała ponownie wrócić do Sejmu i - zgodnie z harmonogramem prac przyjętym przez sejmową komisję finansów - miałyby zostać one rozpatrzone 26 stycznia na posiedzeniu plenarnym. Z harmonogramu wynika również, że prezydent powinien otrzymać ustawę budżetową do podpisu do 29 stycznia.