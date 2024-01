Afera wizowa: O co w niej chodzi? Zarzuty usłyszało już dziewięć osób, w tym polityk PiS

W tzw. aferze wizowej ciągle pojawiają się nowe informacje i ustalenia. Nie została jeszcze zakończona. Śledztwo w tej sprawie prowadzi obecnie Prokuratura Krajowa, a w ostatnich dniach CBA zatrzymało w tej sprawie Piotra Wawrzyka, byłego sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

O co chodzi w aferze wizowej? Najważniejsze ustalenia

Afera wizowa miała mieć swój początek w stolicy Nigerii - Abudży. Dotyczy ona domniemanej korupcji podczas przyznawania polskich wiz przez pracowników służby konsularnej oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Dokumenty miały być przyznawane mieszkańcom Afryki oraz Azji Południowo-Wschodniej, którzy mieli przyjechać do Polski, aby otrzymać zatrudnienie. Za wydane wizy urzędnicy mieli przyjmować łapówki. Według ustaleń medialnych sprzedanych miało być ponad 260 tys. wiz.

O aferze wizowej jako pierwsza pisała we wrześniu "Gazeta Wyborcza". Według ustaleń gazety, zaangażowany w cały proceder miał być Piotr Wawrzyk. Polityk w sierpniu 2023 roku decyzją ówczesnego premiera Mateusza Morawieckiego stracił posadę wiceministra spraw zagranicznych. Według doniesień medialnych jego dymisja miała być związana właśnie z przyznawaniem wiz mieszkańcom Afryki i Azji Południowo-Wschodniej. Polityk miał rzekomo nadzorować cały proces wraz ze współpracownikiem Edgarem K.

W wyjaśnienie procederu angażowali się politycy Koalicji Obywatelskiej, Jan Grabiec, Marcin Kierwiński i Cezary Tomczyk. - Ten proceder nasilił się w ciągu ostatniego 2,5 roku. Przypominamy tę liczbę codziennie, ale ona powinna dotrzeć do świadomości wszystkich Polaków. Rząd PiS zaprosił do Polski 250 tysięcy imigrantów z państw Azji i Afryki w ciągu ostatniego 2,5 roku - twierdził we wrześniu ubiegłego roku Jan Grabiec, cytowany przez TVN24.

Według informacji przekazanych przez jednego z urzędników Ministerstwa Spraw Zagranicznych, do nieprawidłowości miało dochodzić już w polskich konsulatach. - Przed naszą ambasadą stały stoiska, gdzie można było kupić już podstemplowane dokumenty, wystarczyło wpisać nazwisko. Wysłaliśmy tam kontrolę i zdecydowaliśmy o wstrzymaniu wydawania wiz - mówił w rozmowie z Radiem ZET.

W listopadzie zeszłego roku Piotr Wawrzyk na antenie Radia ZET w podcaście "Podejrzani Politycy Extra" stwierdził, że "nie było żadnej afery wizowej", a w centrali ministerstwa oraz w ambasadach nie doszło "do żadnych działań niezgodnych z prawem".

Afera wizowa. Zatrzymanie Piotra Wawrzyka przez CBA

Jak już pisaliśmy w Gazeta.pl 17 stycznia funkcjonariusze CBA zatrzymali byłego wiceszefa Ministerstwa Spraw Zagranicznych Piotra Wawrzyka. Polityk PiS został zatrzymany na polecenie prokuratora Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie.



Postawiono mu zarzuty przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez inną osobę oraz udostępnienia informacji objętej tajemnicą służbową osobie nieuprawnionej. Oba zarzuty dotyczą czasu od lutego 2022 do maja 2023 roku. Były wiceminister spraw zagranicznych nie przyznał się do zarzucanych czynów i odmówił złożenia wyjaśnień.

"Ze zgromadzonego materiału dowodowego wynika, że podejrzany, pełniąc funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w ramach powierzonych obowiązków, odpowiadając między innymi za problematykę konsularną oraz nadzorując zadania wykonywane przez Departament Konsularny, przekroczył swoje uprawnienia poprzez naruszenie obowiązujących w ministerstwie procedur związanych z rejestracją i obiegiem dokumentów" - przekazała w oświadczeniu Prokuratura Krajowa. Do tej pory zarzuty w sprawie przedstawiono dziewięciu podejrzanym osobom.

W grudniu 2023 roku Sejm powołał komisję ds. afery wizowej. Komisja zbada procedury legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce w okresie od listopada 2019 do listopada tego roku. W skład komisji wchodzić będzie 11 posłów reprezentujących wszystkie kluby w Izbie. Będą to Zbigniew Bogucki, Piotr Kaleta, Daniel Milewski i Andrzej Śliwka (PiS), Maria Małgorzata Janyska, Marek Sowa i Michał Szczerba (KO), Aleksandra Leo (Polska 2050), Maciej Konieczny (Lewica), Mirosław Adam Orliński (PSL) i Krzysztof Mulawa (Konfederacja). Za tak skomponowanym składem komisji głosowało wszystkich 373 posłów, obecnych na sali plenarnej.