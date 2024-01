Czy Donald Tusk wystartuje w wyborach prezydenckich? Szef KPRM odpowiedział jednym słowem

W czwartek (18 grudnia) Jan Grabiec gościł na antenie Radia Zet. Podczas rozmowy szef Kancelarii Premiera został zapytany między innymi o realizację programu "100 konkretów w 100 dni" oraz plany premiera względem najbliższych wyborów prezydenckich.

Donald Tusk wystartuje na prezydenta? Jan Grabiec nie miał wątpliwości

- Nie wszystkie ze 100 konkretów uda nam się zrealizować w 100 dni, tak czy nie? - brzmiało pytanie zadane przez prowadzącego Bogdana Rymanowskiego. W odpowiedzi Grabiec stanowczo zaprzeczył. - Zrealizujemy wszystkie. W takim sensie, że jeśli coś wymaga ustawy, ustawa będzie w Sejmie. Szef Kancelarii premiera zadeklarował również, że nowy rząd "wyczyści banki z nominatów partyjnych do zera". Kolejne pytanie z cyklu "tak czy nie" padło w kontekście obecnego premiera. - Donald Tusk wystartuje w wyborach prezydenckich? - Nie - odpowiedział zdecydowanie.

Szymon Hołownia na prezydenta? Marszałek Sejmu "chciałby kandydować"

Jak informowaliśmy w jednym z naszych poprzednich artykułów, pod koniec ubiegłego roku w zakresie wyborów prezydenckich i swojej możliwej kandydatury określił się także marszałek Sejmu Szymon Hołownia. - Chciałbym kandydować w wyborach prezydenckich. Decyzję w tej sprawie podejmę za rok. Jeżeli przegram te wybory, to bycie posłem też jest satysfakcjonujące - oświadczył w programie "Dzień Dobry TVN". Polityk stwierdził również, że "rok w polityce to wieczność", w związku z czym "wszystko może się wydarzyć". - Polityka to w mojej ocenie nie powinno być coś, w czym się jest do śmierci. Ta kadencyjność jest szalenie mądrą sprawą - ocenił.