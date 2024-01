Decyzją posłów Krzysztof Bosak pozostanie na stanowisku wicemarszałka Sejmu. Podczas środowego (17 października) głosowania przeciwko odwołaniu parlamentarzysty było 77 posłów. Wśród nich znalazł się między innymi marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Polityk jeszcze przed głosowaniem w rozmowie z mediami tłumaczył, że "jest wartość z obecności osoby takiej jak Krzysztof Bosak w Prezydium Sejmu". Pomimo przychylności marszałka Sejmu, już kolejnego dnia lider Konfederacji wytknął jego zdaniem rażący błąd Szymonowi Hołowni.

REKLAMA

Zobacz wideo Szokujące słowa w Sejmie. Szymon Hołownia: Nie pozwolę na obrażanie posłów

Krzysztof Bosak: Kamiński i Wąsik nadal są posłami

W czwartek (18 stycznia) Krzysztof Bosak był gościem "Porannej rozmowy" w RMF FM. W trakcie audycji został zapytany przez Roberta Mazurka o to, czy Mariusz Kamiński i Maciej Wasik są nadal posłami. - W mojej ocenie, niestety dla obecnej koalicji i marszałka Sejmu, są - odpowiedział bez wahania lider Konfederacji.

- Marszałek Hołownia opiera się na opiniach prawników, którzy mu doradzają, którzy w jakiś sposób wytłumaczyli mu, że wyroki Sądu Najwyższego nie działają, a właściwie to jednej konkretnej izby. Nie bardzo wiem, jak można przyjąć taki punkt widzenia, pełniąc funkcję państwową - stwierdził Bosak.

Zdaniem Bosaka Lewica dokonała "samozaorania"

Na antenie Krzysztof Bosak odniósł się także do wniosku o odwołanie go z funkcji wicemarszałka, który złożyła Lewica. Zdaniem lidera Konfederacji nie tylko był on bezsensowny, przez co "nie przekonał ani jednego klubu poselskiego poza Lewicą", ale dodatkowo podczas debaty wnioskodawcy mieli posunąć się do "kilku kłamstw". - Nie mam wielkiej sympatii do Lewicy, więc dokonała wczoraj samozaorania i jesteśmy z tego w pewnym stopniu zadowoleni - powiedział lider Konfederacji. Poseł skomentował także decyzję parlamentarzystów PiS, którzy wstrzymali się od głosu. - PiS dokonał zmiany stanowiska i to była zmiana w rozsądnym kierunku. W grudniu zapowiedzieli, że poprą wniosek Lewicy, tylko posłowie PiS-u dosyć rozsądnie wcale się nie palili do tego, żeby głupi wniosek Lewicy popierać - stwierdził Bosak.