Wrzosek ujawnia listę płac w Prokuraturze Krajowej. "Zapnijcie pasy!"

Z informacji, do których dotarła prokuratorka Ewa Wrzosek z Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów wynika, że w okresie 2022-2023 Dariusz Barski, były szef Prokuratury Krajowej, otrzymał łącznie 974,6 tys. zł wynagrodzenia i blisko 33 tys. zł w ramach nagród (pełnił funkcję od marca 2022 r.). Zastępcy prokuratora generalnego Robertowi Hernandowi wypłacono 996,6 tys. zł oraz 26,9 tys. zł. Kolejny z zastępców - Krzysztof Sierak - otrzymał 997,5 tys. zł i 26,9 tys. zł. Beacie Marczak wypłacono odpowiednio 884,3 tys. zł i 26,9 tys. zł, a Krzysztofowi Urbaniakowi - 713,3 tys. zł i 19,4 tys. zł.

Nowy zastępca prokuratora generalnego - Michał Ostrowski - za okres od 21 listopada do 31 grudnia otrzymał ponad 48 tys. zł. Taką samą kwotę otrzymał drugi z nowych zastępców wskazanych w listopadzie przez Zbigniewa Ziobrę - Tomasz Janeczek. Poprzednik Janeczka - Przemysław Funiok, za lata 2022-2023 otrzymał 885,5 tys. zł i 26,9 tys. zł nagród.

"Do tego każdy z wyżej wymienionych - otrzymuje comiesięczny ryczałt mieszkaniowy, diety, zwrot kosztów przejazdów itp. w wysokości ok. 5 000 zł, czyli jakieś dodatkowe 60 000 zł rocznie. Ale to nadal nie koniec. W okresie 2022/2023 w Prokuraturze Krajowej wypłacono prokuratorom łącznie 4 172 318 zł tytułem tzw. dodatków specjalnych, w wysokości do 40 proc. wynagrodzenia" - przekazała Ewa Wrzosek.

Jak dodała, "dla porównania, średnia płaca urzędnika pracującego w prokuraturze wynosi ok. 4,5 tys. zł miesięcznie brutto". - Nie wierzcie więc, że prokuratorzy Barski, Hernand, Ostrowski i tych pozostałych 44 prokuratorów krajowych kwestionujących uprawnienia prokuratura generalnego - walczy o prokuraturę. Ich motywacja jest dużo prostsza - wręcz banalna - "Kasa misiu, kasa" - podsumowała prokuratorka.

"Zarobki kierownictwa Prokuratury Krajowej wynikają z ustawy i aktów wykonawczych. Ich odnośnikiem jest wynagrodzenie sędziów Sądu Najwyższego. Podane przez jedną z prokuratorek na portalu X kwoty dotyczą dwóch lat i są kwotami brutto. Dodać należy, że są to pensje, których dotyczy najwyższy próg opodatkowania 32 proc." - przekazała kilka godzin później na portalu X Prokuratura Krajowa.

Zmiany w Prokuraturze Krajowej

W ubiegłym tygodniu minister sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar przekazał, że prokurator krajowy Dariusz Barski został przywrócony w 2022 r. do służby czynnej przez Zbigniewa Ziobrę z naruszeniem przepisów. W związku z tym minister wyznaczył prokuratora Jacka Bilewicza na stanowisko pełniącego obowiązki szefa Prokuratury Krajowej. Innego zdania są sam Dariusz Barski, zastępcy prokuratora generalnego oraz część prawników, którzy zarzucają Adamowi Bodnarowi złamanie prawa.

- 2016 rok, reforma prokuratury. Jeden z przepisów przewidywał, że do służby prokuratorskiej mogą wrócić prokuratorzy. Kilka osób z tego skorzystało. Później następuje rok 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 i 2022 r. Pan prokurator Barski też postanawia na podstawie tego samego przepisu wrócić, podczas gdy cel tamtej ustawy, z 2016 r., został zrealizowany wtedy, kiedy tworzona była nowa Prokuratura Krajowa. Przepis obowiązywał dokładnie dwa miesiące - tłumaczył w poniedziałek w TVN24 Adam Bodnar.

Jak przekazał, "zorientował się w tym, że jest wadliwość powołania w ciągu miesiąca, odkąd został ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym". - Prokurator Bilewicz jest jednym z najbardziej doświadczonych prokuratorów, swego czasu był prokuratorem generalnym, został w 2016 r. zdegradowany przez Zbigniewa Ziobrę. Dla mnie to, że jest ponownie prokuratorem Prokuratury Krajowej, jest aktem słuszności dziejowej - dodał minister.