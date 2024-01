Marcin Józefaciuk zabrał głos podczas obrad Sejmu. Poseł Platformy Obywatelskiej był ostatnim parlamentarzystą, który wygłosił oświadczenie. Gdy Józefaciuk przemawiał, na sali pozostało zaledwie kilka osób. Poseł PO nawiązał do Dnia Kubusia Puchatka, który jest w Polsce obchodzony 18 stycznia i zacytował fragmenty książki opisującej przygody misia o bardzo małym rozumku. Zdaniem Józefaciuka politycy mogą wiele nauczyć się dzięki tej historii.

Zobacz wideo Józefaciuk zacytował "Kubusia Puchatka". "Myślenie nie jest łatwe, ale można się do niego przyzwyczaić"

Sejm. Marcin Józefaciuk cytował posłom Kubusia Puchatka. "Myślenie nie jest łatwe"

Marcin Józefaciuk zaznaczył na początku swojego przemówienia, że "to, co za chwilę powie, będzie na pewno hejtowane". - Jednak po wsłuchaniu się i po przemyśleniu wstępna myśl zniknie. "Czuję się mniej więcej tak, jak ktoś, kto bujał w obłokach i nagle spadł". To jest jeden z cytatów bardzo mądrej książki, którą każdy powinien znać. "Wczoraj i jutro są ważnymi dniami. Jesteśmy tu, bo stworzyła nas przeszłość i przeszłe nasze wydarzenia i decyzje. Jesteśmy tu, aby mieć wpływ na przyszłość" - mówił Józefaciuk.

Poseł PO stwierdził, że opinie wygłaszane przez Kubusia Puchatka "pasują jak ulał" do zachowania posłów. - "Myślenie nie jest łatwe, ale można się do tego przyzwyczaić", "są tacy, co mają rozum, są tacy, którzy go nie mają i już" - cytował Józefaciuk.

Marcin Józefaciuk zwrócił się do posłów: Mamy prawo się mylić i zmieniać zdanie

Marcin Józefaciuk powiedział posłom, że "to, co robimy w tej izbie i poza nią, może nie zawsze robimy świadomie, często jest to pod wpływem emocji". - Czasem wystarczy powiedzieć "przepraszam", czasem jednak to nie wystarczy (...). Mamy prawo się mylić i zmieniać zdanie. Bohater książki, o której mówię, podsumowuje bardzo mądrze: "Dokąd tak pędzisz, stojąc". Dziś obchodzimy Dzień Kubusia Puchatka. Warto sobie odświeżyć tę lekturę i spojrzeć na nią w sposób bardziej filozoficzny - stwierdził poseł PO.