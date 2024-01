Wyrok TK ws. zmian w mediach publicznych. Ministerstwo reaguje i uderza w Pawłowicz i Piotrowicza

W czwartek 18 stycznia Trybunał Konstytucyjny ogłosił wyrok w sprawie zmian w mediach publicznych, jakie Ministerstwo Kultury zaczęło przeprowadzać w grudniu ubiegłego roku. Resort oświadczenie w tej sprawie.

Ministerstwo kultury odpowiada na wyrok TK: Nie ma mocy powszechnie obowiązującej

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w imieniu Bartłomieja Sienkiewicza opublikowało na portalu X komunikat związany z wyrokiem TK, nazywając go "wadliwym". "Dzisiejszy (18 stycznia 2024 r.) wyrok TK w sprawie jednostek publicznej radiofonii i telewizji nie ma jakiejkolwiek doniosłości prawnej" - zaznaczono. Resort podkreślił, że wydane przez Europejski Trybunał Praw Człowieka oraz Sąd Najwyższy w ostatnich latach orzeczenia i uchwały potwierdzają, że TK nie jest "niezależnym i bezstronnym sądem konstytucyjnym".

"A jego wyroki wydane z udziałem tzw. sędziów dublerów (osób powołanych na stanowiska sędziowskie do TK na miejsca już uprzednio obsadzone) nie mają mocy powszechnie obowiązującej i nie są ostateczne. Należy je pomijać w obrocie prawnym jako nieistniejące" - czytamy.

W wydaniu dzisiejszego orzeczenia brał udział sędzia-dubler Jarosław Wyrembak. W składzie orzekającym brali ponadto udział Krystyna Pawłowicz i Stanisław Piotrowicz, którzy jako posłowie PiS uczestniczyli w uchwalaniu zmian w ustawie o radiofonii i telewizji w 2015 i 2016 roku, co podważa ich zdolność do zachowania obiektywizmu w przedmiotowej sprawie. Składowi przewodniczyła Julia Przyłębska (decydująca o wyborze składu), która została wadliwie powołana do pełnienia funkcji prezesa TK

- zaznaczył resort w czwartkowym komunikacie.

"Powyższe wadliwe orzeczenie TK nie ma jakiegokolwiek wpływu na funkcjonowanie legalnych organów spółek realizujących misję mediów publicznych oraz na trwające w nich procesy likwidacji" - czytamy.

Wyrok TK ws. mediów publicznych. "Bartłomiej Sienkiewicz działał niezgodnie z prawem"

Czwartkowy wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotyczył między innymi o decyzję o postawieniu spółek TVP, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej w stan likwidacji oraz odwołanie ich zarządów i rad nadzorczych. Wniosek o sprawdzenie ich zgodności z konstytucją złożyli posłowie Prawa i Sprawiedliwości.

TK orzekł, że stosowanie przepisów Kodeksu spółek handlowych do likwidacji spółek mediów publicznych jest niezgodne z ustawą o radiofonii i telewizji. Wskazano także, że Bartłomiej Sienkiewicz, odwołując zarządy oraz rady nadzorcze TVP, PR i PAP, działał niezgodnie z prawem. Zdaniem sędziów jedynie Rada Mediów Narodowych ma odpowiednie kompetencje do zmian władz wspominanych spółek. Według trybunału działania Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie wywołały żadnych skutków prawnych.

W składzie orzekającym byli: prezeska TK Julia Przyłębska - przewodniczący, sędzia TK Krystyna Pawłowicz - I sprawozdawca, sędzia TK Jarosław Wyrembak - II sprawozdawca, sędzia TK Stanisław Piotrowicz oraz sędzia TK Bogdan Święczkowski. Przyłębska przekazała, że wyrok jest ostateczny i poprosiła, aby opublikować go w Dzienniku Ustaw bez żadnych dopisków. - Ani Konstytucja RP, ani obowiązujące prawo tego nie przewiduje. I to jest mój apel zarówno jako przewodniczącej składu orzekającego, jak i prezesa TK o niezamieszczanie bezprawnych dopisów do publikacji - podkreśliła. Chodzi tutaj o specjalną adnotację, z jaką mają być publikowane wyroki Trybunału, która głosi między innymi, że "TK jest pozbawiony cech trybunału powołanego ustawą, gdy w jego składzie zasiada osoba nieuprawniona". Więcej w artykule poniżej: