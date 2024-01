Odwołany sędzia Radzik z Poznania grozi ministrowi Adamowi Bodnarowi. Dał mu trzy dni

15 stycznia ministerstwo sprawiedliwości poinformowało, że wszczyna procedurę odwołania ze stanowisk prezesa i dwojga wiceprezesów Sądu Apelacyjnego w Poznaniu. W komunikacie resortu sprawiedliwości podano, że prezes Mateusz Bartoszek oraz wiceprezesi Przemysław Radzik i Sylwia Dembska zostali od dziś zawieszeni w wykonywaniu czynności. Sędzia Radzik wezwał ministerstwo do usunięcia "zniesławiających go treści" ze strony resortu. Po trzech dniach zapowiedział pozwanie ministra Adama Bodnara do sądu - informuje portal onet.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Tusk odniósł się do sprawy prokuratora generalnego. "To nie jest tak, że mamy we wszystkim rację"

Odwołany sędzia z Poznania grozi ministrowi Adamowi Bodnarowi. "Kuriozalna próba"

W komunikacie resortu sprawiedliwości dokładnie wskazano, Które decyzje sędziego Przemysława W. Radzika stanowiły nadużycie władzy. Radzik w swoim oświadczeniu stwierdził zaś, że "każda z jego decyzji posiadała uzasadnienie faktyczne i znajdowała oparcie w przepisach prawa". Ocenił, że "zawarte stwierdzenia (...) są nieprawdziwe, mają charakter zniesławienia" i naruszają jego dobra osobiste.

Wzywam Pana, jako kierującego Ministerstwem Sprawiedliwości, do usunięcia z komunikatów wyżej wskazanych nieprawdziwych, stygmatyzujących, zniesławiających i naruszających moje dobra osobiste treści, w terminie do trzech dni od daty przesłania pisma drogą elektroniczną, pod rygorem podjęcia przeze mnie adekwatnych działań w obronie mojego dobrego imienia

- napisał Radzik i zagroził "zdecydowaną reakcją prawną". - Pan Radzik nie ma żadnych podstaw o ubieganie się o jakieś zaprzestanie rzekomych naruszeń - ocenił żądanie wiceszef resortu sprawiedliwości Krzysztof Śmieszek. W rozmowie z Onetem przyznał, że to "kuriozalna próba zablokowania działań, które są zgodne z prawem"

Minister sprawiedliwości wysłał prokuratorów na urlop. Oni nie zgadzają się z decyzją

Wśród ostatnich działań prokuratora generalnego, ministra sprawiedliwości Adama Bodnara było polecenie wykorzystania zaległego urlopu trzem prokuratorom, którzy publicznie kwestionowali jego działania. Chodzi o Michała Ostrowskiego, Tomasza Janeczka i Roberta Hernanda. W środowym komunikacie ministerstwa czytamy, że decyzja podjęta została w związku z występującą w Prokuratorze Krajowej nieprawidłowością w postaci dużej ilości niewykorzystanych dni zaległego urlopu wypoczynkowego przez zastępców prokuratora generalnego. Ministerstwo podkreśliło, że znaczny wymiar niewykorzystanego zaległego urlopu wypoczynkowego stanowi wykroczenie przeciw prawom pracownika. Zapowiada też, że w kolejnych miesiącach polecenie wykorzystania urlopu będzie dotyczyło pozostałych zastępców prokuratora.

Zastępcy nie zgodzili się z decyzją swojego przełożonego. W oświadczeniu opublikowanym przez Prokuraturę Krajową podkreślili, że pracodawcą zastępców prokuratora generalnego jest prokurator krajowy, a nie prokurator generalny. Wskazali też, że prokurator generalny ani jego współpracownicy nie informowali ich o planowanych krokach w sprawie urlopu, jak również "nie wzięli pod uwagę realizowanych przez nich zadań i obłożenia pracą".

***