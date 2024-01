Małgorzata Manowska przyznała, że przyjaźni się z Andrzejem Dudą. Jarosław Kaczyński odniósł się do tej sprawy. Zdaniem prezesa PiS relacje łączące I Prezes Sądu Najwyższego z prezydentem nie stanowią problemu. Kaczyński został również zapytany o swoją znajomość z Julią Przyłębską, która kieruje Trybunałem Konstytucyjnym.

REKLAMA

Zobacz wideo Dlaczego prezes Kaczyński dzwonił do prezesa TVP o 3 w nocy? "Zaryzykowałem"

Andrzej Duda i Małgorzata Manowska to przyjaciele. Jarosław Kaczyński: Wy tworzycie pewien mit

Dziennikarze rozmawiali z Jarosławem Kaczyńskim 18 stycznia, gdy prezes PiS pojawił się w Sejmie. Kaczyński powiedział, że nie przypomina sobie, kiedy po raz ostatni widział się z Julią Przyłębską. Stwierdził również, że media wyolbrzymiają znaczenie relacji łączących Dudę z Manowską.

- Wy tworzycie pewien mit. Wczoraj byłem pytany, czy to prawda, że pani I Prezes Sądu Najwyższego zna pana prezydenta. No zna, a co z tego? Znajomości nie są niczym złym, w żadnym wypadku, natomiast złą rzeczą są wpływy, wywieranie nacisków czy jakieś umawianie się. Nie macie państwo żadnych dowodów, że coś takiego nastąpiło - powiedział Kaczyński.

Jarosław Kaczyński uważa, że problemem nie jest relacja Dudy z Manowską, ale zachowanie Rzeplińskiego

Jarosław Kaczyński zasugerował, że problem niezależności sędziów nie dotyczy Prawa i Sprawiedliwości, a Platformy Obywatelskiej. - Czy przypominacie sobie państwo zdjęcia, jak były prezes Trybunału Konstytucyjnego wychodzi z siedziby partii dziś rządzącej? - zapytał prezes PiS. Kaczyński nawiązał w ten sposób do zdjęć Andrzeja Rzeplińskiego z 2017 roku. Byłego prezesa TK sfotografowano, gdy wychodził z budynku, w którym mieści się warszawska siedziba PO.