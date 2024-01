Mają jeden cel - rozliczyć PiS. Powstał specjalny zespół. Giertych wskazał zadania

O tym, że Roman Giertych stanie na czele zespołu ds. rozliczania Prawa i Sprawiedliwości informował w środę dziennikarz Gazeta.pl Jacek Gądek. "Giertych może też zostać wiceprzewodniczącym klubu KO. Wedle naszych informacji ten awans Giertycha w klubie Koalicji Obywatelskiej ma się wydarzyć dość szybko. Taki zespół sam nie ma żadnych uprawnień śledczych, ale może koordynować działania np. komisji śledczych" - informował nasz reporter.

Roman Giertych rozliczy rządy PiS-u. Wskazał, gdzie powstała "grupa przestępcza"

- Tych afer, które były w ciągu ostatnich ośmiu lat było bez liku - mówił w czwartek na konferencji prasowej w Sejmie Roman Giertych. - Na pewno będziemy chcieli zająć się sprawą zorganizowanej grupy przestępczej, bo tak to kwalifikujemy, która istniała w Telewizji Polskiej i w radiu publicznym, która zajmowała się szkalowaniem przeciwników politycznych - zapowiedział poseł KO, wskazując, że "ta zorganizowana grupa przestępcza doprowadziła do wielu tragedii". - Myślimy o naszej koleżance Magdalenie Filiks i myślimy o tragedii, która wydarzyła się w Gdańsku - dodał.

Kolejnymi sprawami, jakimi ma zająć się zespół pod kierownictwem Giertycha, to kwestie: NCBiR, Fundusz Sprawiedliwości, afera respiratorowa, prześladowanie sędziów i prokuratorów. - Naszym zadaniem, które wyznaczył nam przewodniczący, jest współpraca z rządem, który będzie miał resortowy zespół do spraw rozliczeń - przekazał. - Dopilnujemy, aby ta odpowiedzialność była wyegzekwowana przez Rzeczpospolitą. Nie będzie tak, że ktokolwiek będzie się śmiał, pokazywał wulgarne gesty, jak to widzieliśmy na sali sejmowej. Wszyscy winni zostaną ukarani. A wszystkie pieniądze, które uda się odzyskać, zostaną wydane na dobre cele - powiedział Roman Giertych. Razem z nim na konferencji było ośmioro posłów KO, w tym Jacek Karnowski, Przemysław Witek i Krystyna Skowrońska.

