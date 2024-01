Trybunał Konstytucyjny zadecydował w sprawie zmian w mediach publicznych. Zapadł wyrok

Na wokandzie Trybunału Konstytucyjnego znalazła się sprawa zmian w mediach publicznych dokonanych przez ministra Bartłomieja Sienkiewicza w ubiegłym roku. Wniosek o sprawdzenie ich zgodności z konstytucją złożyli posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Chodzi tutaj między innymi o decyzję o postawieniu spółek TVP, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej w stan likwidacji oraz odwołanie ich zarządów i rad nadzorczych.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego ws. mediów publicznych

TK orzekł, że stosowanie przepisów Kodeksu spółek handlowych do likwidacji spółek mediów publicznych jest niezgodne z ustawą o radiofonii i telewizji. Wskazano także, że Bartłomiej Sienkiewicz, odwołując zarządy oraz rady nadzorcze TVP, PR i PAP, działał niezgodnie z prawem. Zdaniem sędziów jedynie Rada Mediów Narodowych ma odpowiednie kompetencje do zmian władz wspominanych spółek. Według trybunału działania Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie wywołały żadnych skutków prawnych.

W składzie orzekającym znaleźli się: prezes TK Julia Przyłębska - przewodniczący, sędzia TK Krystyna Pawłowicz - I sprawozdawca, sędzia TK Jarosław Wyrembak - II sprawozdawca, sędzia TK Stanisław Piotrowicz, sędzia TK Bogdan Święczkowski.

Prezes TK poinformowała, że wyrok jest ostateczny. Poprosiła, aby opublikować go w Dzienniku Ustaw bez żadnych dopisków. - Ani Konstytucja RP, ani obowiązujące prawo tego nie przewiduje. I to jest mój apel zarówno jako przewodniczącej składu orzekającego, jak i prezesa TK o niezamieszczanie bezprawnych dopisów do publikacji - podkreśliła Julia Przyłębska. Chodzi tutaj o specjalną notę, z jaką mają być publikowane wyroki Trybunału. Zapisano w niej m.in. że "TK jest pozbawiony cech trybunału powołanego ustawą, gdy w jego składzie zasiada osoba nieuprawniona".

Ministerstwo Kultury odpowiada na wyrok TK. Wskazuje na sędzia dublera

Do decyzji Trybunału Konstytucyjnego odniosło się Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. "Dzisiejszy (18 stycznia 2024 r.) wyrok TK w sprawie jednostek publicznej radiofonii i telewizji nie ma jakiejkolwiek doniosłości prawnej. Orzeczenia i uchwała wydane w ostatnich latach przez Europejski Trybunał Praw Człowieka oraz Sąd Najwyższy, odnoszące się do obecnej konstrukcji Trybunału Konstytucyjnego, w tym całokształtu okoliczności obsadzenia i funkcjonowania tej instytucji, potwierdzają, że nie jest to niezależny i bezstronny sąd konstytucyjny, a jego wyroki wydane z udziałem tzw. sędziów dublerów (osób powołanych na stanowiska sędziowskie do TK na miejsca już uprzednio obsadzone) nie mają mocy powszechnie obowiązującej i nie są ostateczne. Należy je pomijać w obrocie prawnym jako nieistniejące" - czytamy w komunikacie.

Dodano także, że w wydaniu orzeczenia brał udział sędzia-dubler Jarosław Wyrembak. Wskazano także na Krystynę Pawłowicz i Stanisława Piotrowicza, którzy jeszcze jako posłowie PiS brali udział w uchwalaniu zmian w ustawie o radiofonii i telewizji, co zdaniem resortu "podważa ich zdolność do zachowania obiektywizmu w przedmiotowej sprawie". "Składowi przewodniczyła Julia Przyłębska (decydująca o wyborze składu), która została wadliwie powołana do pełnienia funkcji prezesa TK" - podkreślono.

Na koniec wskazano, że zdaniem resortu wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie wywołuje żadnych skutków. "Powyższe wadliwe orzeczenie TK nie ma jakiegokolwiek wpływu na funkcjonowanie legalnych organów spółek realizujących misję mediów publicznych oraz na trwające w nich procesy likwidacji" - stwierdzono.