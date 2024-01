Bohater afery gruntowej pisze do Andrzeja Dudy. "Złamię teraz prawo, ale zdradzę..."

"Nie uwolnił nas pan od tej sprawy. Wbrew rozsądkowi i ostrzeżeniom, ryzykując wiele, a zyskując mało, stanął pan za swoimi" - pisze Piotr Ryba w liście, którego treść ujawnił portal Onet.pl. Były medialny doradca Andrzeja Leppera nawiązał w piśmie do wszczętej przez prezydenta Andrzeja Dudę procedury ułaskawieniowej ws. Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

"Głowy by wam posiwiały, gdybyście posłuchali kto i na jakich przesłankach decydował czy będziecie rozpracowywani operacyjnie. Grupa ludzi z Centralnego Biura Antykorupcyjnego przeniosła orwellowski »Rok 1984« do Polski roku 2007" - napisał Piotr Ryba, zwracając się do "komentatorów wyroków sędziowskich".

List Piotra Ryby do Andrzeja Dudy

"Niech Kamiński i Wąsik dziękują Bogu, że te materiały są tajne i za ich upublicznienie grozi kara więzienia. Bo dzisiaj zamiast wieców wsparcia pod więzieniami, płonęłyby kukły osadzonych ministrów" - czytamy. Piotr Ryba stwierdził też, że "złamie teraz prawo, ale zdradzi, jak nastąpiło zakwalifikowanie Andrzeja Leppera do grupy przestępczej i objęcie go śledztwem i kontrolą operacyjną".

"Decyzję o ułaskawieniu, podjął Pan bez czytania akt, opierając się tylko na argumentach z apelacji skazanych oraz jawnej części uzasadnienia wyroku, jaki w tej sprawie wydał Sąd Rejonowy Warszawa-śródmieście. Mam prawo podejrzewać, że już wtedy targały Panem wątpliwości. Bo czy tak strzelisty akt ułaskawienia, powinien mieć formę dwóch kartek, bez oficjalnych pieczęci, bez loga Kancelarii Prezydenta bez informacji o miejscu wytworzenia i z ręcznie uzupełnioną datą? To nie jest dokument, jakiego mógł się spodziewać oczyszczony z zarzutów bohater. Pan już wtedy wiedział, że ochrona swoich ludzi z grupy DOBRZE zorganizowanej, nie jest równoznaczna z akceptacją ich łajdactw" - stwierdził.

"Pan dzisiaj wie, że ja nigdy nie rozmawiałem z żadnym z agentów CBA, nie negocjowałem wynagrodzenia, nie obiecywałem odrolnienia, nie wziąłem pieniędzy, a nawet nie było w planach, żebym je podjął. Zobowiązałem się do tego, że wniosek o odrolnienie tej ziemi będzie rozstrzygnięty już bez kolejnych terminów. Z zastrzeżeniem, że będzie to rozstrzygnięcie pozytywne lub negatywne, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zrobiłem to, bo Andrzej K. po zwolnieniu ze spółki DIALOG S.A. wziął tę sprawę i spodziewał się dobrej zapłaty" - dodał Piotr Ryba.

"Pan wie, co zeznawali oskarżeni i świadkowi w procesie badającym legalność działań czterech panów z CBA. Jak naciągano fakty, żeby wykreować rzekomą korupcję w Ministerstwie Rolnictwa, jak wciągano A. Leppera w pułapkę, jakie manipulacje i przestępcze działania podejmowali funkcjonariusze CBA. Jak bardzo chcieli doprowadzić do spotkania z A. Lepperem, tylko po to, żeby rękę uścisnął. żeby zrobić zdjęcie operacyjne. Wyjątkowo obrzydliwe metody" - napisał, zwracając się do Andrzeja Dudy.

Piotr Ryba do prezydenta: Wąsik i Kamiński kierowali walcem

"Pan wie, że ministrowie Kamiński i Wąsik kłamią, głosząc, że sąd ich skazał za drobne wykroczenie proceduralne. Akurat tej strategii nie rozumiem, bo przecież uzasadnienie ich wyroku jest powszechnie dostępne. Posiadacz smartfona z dostępem do internetu, może zweryfikować te kłamstwa w 10 minut. Ja wiem, jak ta wiedza uwiera. Będąc niemym depozytariuszem tej wiedzy, podjął Pan decyzję o zastosowaniu czasochłonnej procedury ułaskawieniowej z Kodeksu postępowania karnego, odmawiając zastosowania samodzielnego aktu łaski z art.139 Konstytucji RP. Bo Pan wie, że zasłużyli na dużo wyższe wyroki. Ale polityka to nie rozprawy o sprawiedliwości tylko twarda rzeczywistość i oni muszą wyjść" - dodał.

"Widzę, z jakimi naciskami musi się Pan mierzyć. Politycy z pańskiego obozu politycznego, media, symetryści, Kościół, rodziny osadzonych. Potężne grupy nacisku a Pan jest sam. Doskonale pojmuję, że musi Pan posługiwać się w odniesieniu do osadzonych skrótami: bohater, kryształowy człowiek, niezłomny, więzień polityczny, itd. Proszę, niech Pan unika w swoich wystąpieniach, tych dwóch pierwszych pojęć. To jest bolesne dla wszystkich, którzy w tej sprawie otrzymali status pokrzywdzonych. Żaden z tych panów nie jest bohaterem" - czytamy.

"Oni w roku 2007 działali ze wsparciem potężnej machiny urzędniczej, pod ochroną państwa polskiego, przy użyciu środków podłych. To oni kierowali walcem, który gniótł ludzi. Nie ścigali przestępców. Oni chcieli ich wytwarzać na zamówienie. Bez ryzyka i w przekonaniu o bezkarności. Jeżeli chce Pan poznać prawdziwych bohaterów, to są to moi bliscy, rodzina i kilku przyjaciół. Samotni bohaterowie. Bez wsparcia partyjnego, bez wieców, zbiórek finansowych, mszy odprawianych w intencji uwolnienia. Samotni. Chce Pan umocnić się w przekonaniu, że postępuje Pan słusznie? Proszę ich zaprosić do pałacu. Opowiedzą Panu, jak wyglądał rok 2007 i kolejne lata z ich perspektywy" - napisał Piotr Ryba.

"Tak to prawda. Jestem poszukiwany. Za to, że nie stawiam się na wezwania sądu. Mój mecenas Wojciech Wiza wyjaśniał to już 5 lat temu, tłumacząc, że nie ukrywam się, ale też nie stawiam się na wezwania sądu. Semantyka. A w praktyce chodzi o to, że odbyły się już cztery procesy w tzw. Aferze gruntowej, gdzie kolejne instancje mnie skazywały i cofały skazania. Ja wiem, że nie jestem w stanie już nic więcej powiedzieć, nic więcej dodać. Kolejne wizyty w sądzie to strata czasu i pieniędzy" - stwierdził.

Piotr Ryba nawiązał też do jego ścigania czerwoną notą Interpolu. Przyznał, że "od tego czasu pojawiły się też nowe okoliczności, które mocno naruszają jego reputację". "Nie jestem święty i zdarzało mi się pójść w życiu na skróty. Nie chcę się wybielać, ale czy naprawdę zasłużyłem na aż takie "uznanie"? Prokuratura wrocławska postanowiła w ramach prowadzonego postępowania, wpisać mnie na listę najniebezpieczniejszych przestępców na świecie. W jakim celu? Proszę pytać prokuratorów z Wrocławia" 0 dodał.

"Jakiż to ukrywający się zbrodniarz ze mnie, skoro codziennie rozmawiam ze swoimi bliskimi, posługuję się swoim profilem zaufanym, wysyłając dokumenty, a w KRS miałem niedawno posiedzenie video online? Zamiast zadzwonić, maila wysłać, zorganizować przesłuchanie online, łatwiej zrobić ze mnie zbrodniarza. Może to jest ten czas, żeby parę spraw wyszło na jaw" - napisał.

Afera gruntowa i udział Piotra Ryby

Afera gruntowa wybuchła w 2007 roku. Jej początki sięgają postaci dwóch biznesmenów, którzy oferowali odrolnienia działek, powołując się na rzekome wpływy w Ministerstwie Rolnictwa. Aby ujawnić szczegóły sprawy, Centralne Biuro Antykorupcyjne przeprowadziło prowokację.

Agenci służb przedstawiający się jako szwajcarscy przedsiębiorcy zaproponowali biznesmenom łapówkę w zamian za pomoc w odrolnieniu działki na Mazurach. Dalsze śledztwo CBA miało ujawnić, że część pieniędzy z łapówki miała trafić do Andrzeja Leppera, ówczesnego wicepremiera i ministra rolnictwa. Polityk był ponadto liderem Samoobrony, która tworzyła wówczas koalicję rządzącą z Prawem i Sprawiedliwością oraz Ligą Polskich Rodzin. Sam Lepper nie otrzymał jednak łapówki. Tłumaczone było to przeciekiem informacji, z którego polityk miał dowiedzieć się o zagrażającej mu prowokacji CBA.

W wyniku oskarżeń Andrzej Lepper 9 lipca 2007 roku został zdymisjonowany przez premiera Jarosława Kaczyńskiego. Zdarzenie to doprowadziło finalnie do rozpadu ówczesnej koalicji rządzącej. Andrzej Lepper określał ówczesne działania CBA jako "parszywą prowokację". Toczące się przeciwko niemu postępowanie zostało przerwane z powodu śmierci polityka w 2011 roku.

Bliski współpracownik Andrzeja Lepper Piotr Ryba oraz Andrzej K., były dyrektor w spółce Dialog i były przełożony Ryby, mieli za łapówkę na prośbę podstawionych agentów CBA udających biznesmenów przepchnąć w Ministerstwie Rolnictwa odrolnienie działki w gminie Mrągowo. Ryba zarzekał się wielokrotnie, że działał z chęci pomocy koledze, czyli Andrzejowi K., "bo go prosił jak przyjaciela", poza tym uważał, że sprawa jest czysta.

- Czuję się jak w matriksie. Owszem, spotykałem się z Lepperem. K. prosił, bym położył jego dokumenty [dotyczące odrolnienia, które podsunęło mu CBA – red.]. Położyłem, tego się nie wypieram. Pomagałem K., bo mnie poprosił. Ale nie było mowy o łapówce, tylko o wynagrodzeniu za legalne załatwienie sprawy - mówił przed kilkoma laty.

Piotr Ryba i i jego wspólnik Andrzej K. byli dwukrotnie skazywani przez sąd rejonowy (w tym Piotr Ryba na karę bezwzględnego więzienia) za płatną protekcję, jednak orzeczenia te były uchylane. W sprawie miał ruszyć w 2018 r. trzeci proces, ale nie ruszył. Piotr Ryba uciekł za granicę, został wydany za nim list gończy.

"Mój klient ma obawy czy w obecnej sytuacji politycznej i w sytuacji, gdy za obecnej władzy wymiar sprawiedliwości zmienia się w niepokojącym kierunku, będzie miał sprawiedliwy proces" - przekazał w 2019 r. portalowi OKO.press mec. Wojciech Wiza, pełnomocnik Piotra Ryby.

"Powód, dla którego Piotr Ryba zniknął, może być inny niż afera gruntowa. Ryba wciąż (o czym "Rzeczpospolita" pisała w 2021 r.) jest na liście poszukiwanych przez Interpol - chodzi o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i poważne nadużycia finansowe" - informował dziennik "Rzeczpospolita".

Afera gruntowa. Skazanie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika

Szefem CBA podczas afery gruntowej był Mariusz Kamiński, natomiast funkcje jego zastępcy pełnił Maciej Wąsik. Jesienią 2009 roku Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie postawiła im zarzuty przekroczenia uprawnień i popełnienie przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów. Nielegalne działania operacyjne miały zostać podjęte właśnie w trakcie badania afery gruntowej. Bezprawnym miało być między innymi posłużenie się prowokacją z wykorzystaniem fałszywych dokumentów, a także zarządzanie podsłuchów w pokojach hotelowych bez zgody prokuratora generalnego oraz sądu. Akt oskarżenia w sprawie został skierowany do sądu we wrześniu 2010 roku.

W marcu 2015 roku Sąd Rejonowy w Warszawie nieprawomocnie skazał Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika na trzy lata więzienia. W listopadzie 2015 roku byli szefowie CBA złożyli apelację. Jednak zanim apelacja została rozpoznana, prezydent Andrzej Duda ich ułaskawił. Decyzja prezydenta o ułaskawieniu przed uprawomocnieniem się wyroku stała się przedmiotem sporu. W 2017 roku Sąd Najwyższy orzekł, że ułaskawienie było bezprawne. Z kolei innego zdania był Trybunał Konstytucyjny, sam krytykowany w związku z reformą sądownictwa przeprowadzoną za czasów rządów PiS. W 2018 roku orzekł on, że prawo łaski prezydenta obejmuje również akty abolicji indywidualnej - ingerencji władzy wykonawczej we władzę sądowniczą.

Temat afery gruntowej powrócił dopiero w czerwcu 2023 r. za sprawą decyzji Izby Karnej Sądu Najwyższego. Sędziowie SN zajmujący się kasacją wniesioną przez oskarżycieli posiłkowych, rodzinę nieżyjącego Andrzeja Leppera, uchylili umorzenie sprawy Kamińskiego i Wąsika oraz przekazali ją do ponownego rozpoznania sądowi okręgowemu. W wyniku tego 20 grudnia Sąd Okręgowy w Warszawie uznał Kamińskiego i Wąsika za winnych i wymierzył im kary dwóch lat pozbawienia wolności. Byli szefowie CBA zostali również objęci zakazem zajmowania stanowisk publicznych przez pięć lat.