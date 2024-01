Media: CBA weszło do siedziby Orlenu, gabinet Obajtka ma być przeszukiwany. Koncern wydał oświadczenie

W czwartek 18 stycznia Radio ZET przekazało, że służby Centralnego Biura Antykorupcyjnego miały wejść do siedziby PKN Orlen. Jak podała nieoficjalnie rozgłośnia, służby mają przeszukiwać "pomieszczenia zajmowane przez najważniejsze osoby w koncernie", w tym samego prezesa - Daniela Obajtka.

REKLAMA

Zobacz wideo Krzysztof Kwiatkowski: Liczę, że Wawrzyk powie z kim uzgadniał politykę w sprawie wiz

Nieoficjalnie: CBA weszło do Orlenu. "Zabezpieczane są dokumenty i komputery"

"Od 8.15 trwa przeszukanie gabinetów najważniejszych osób w koncernie w tym gabinet prezesa Obajtka. Przeszukanie jest prowadzone w ramach śledztwa dotyczącego powoływania się na wpływy" - napisał na portalu X dziennikarz Jacek Czarnecki.

"Z naszych informacji wynika, że zabezpieczane są dokumenty, komputery i inne elektroniczne nośniki informacji. Śledztwo CBA prowadzone jest w sprawie powoływania się na wpływy, ale nie znamy szczegółów okoliczności" - podało Radio ZET.

Tymczasem koncern wydał oświadczenie w tej sprawie. "Nie potwierdzamy informacji dotyczących rzekomego przeszukania pomieszczeń w spółce ORLEN przez CBA. Przedstawiciele ORLEN na bieżąco współpracują z wieloma instytucjami i organami. Takie spotkania są regularne i mają charakter rutynowy" - czytamy w komunikacie.

Borys Budka o losie Daniela Obajtka w Orlenie. Wskazał datę

Tymczasem minister aktywów państwowych Borys Budka powiedział w środę, że "Daniel Obajtek po raz kolejny pokazał, że nie jest człowiekiem honoru". - Wbrew swoim zapowiedziom nie podał się do dymisji. Z wiedzy, którą posiadam na temat działalności pana Obajtka, robi wszystko, żeby jak najdłużej być w spółce. Honor i Obajtek to jest oksymoron - powiedział Budka w rozmowie z "Gazetą Wyborczą".

Ocenił, że zapowiedzi obecnego prezesa Orlenu o odejściu w przypadku przegranej PiS w wyborach parlamentarnych "okazały się fałszywe". - Poleciłem, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, żeby na najbliższym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, które jest na początku lutego, wprowadzić punkt o zmianach w radzie nadzorczej, a co za tym idzie, później będą zmiany w zarządzie. Wszystko będzie komunikowane przez spółkę - zapewnił minister. Szef resortu aktywów państwowych zapowiedział również, że przyszłe władze Orlenu będą musiały udostępniać wszystko, o co będzie wnioskowała Najwyższa Izba Kontroli. - To nie jest prywatny folwark pana Obajtka - dodał Budka.

Orlen zwołał na 6 lutego nadzwyczajne walne zgromadzenie. Chodzi między innymi o wyrażenie zgody przez akcjonariuszy na sprzedaż 100 proc. udziałów w Gas Storage Poland na rzecz Gaz-System. Według krążących w mediach informacji tego samego dnia miałoby dojść do odwołania prezesa Daniela Obajtka.