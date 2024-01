Co, jeśli Kamiński będzie kontynuował głodówkę? Kwiatkowski: Rzecz absolutnie niedopuszczalna

Sąd Okręgowy w Radomiu podjął decyzję o przymusowym dokarmianiu Mariusza Kamińskiego. Nakaz wydano na podstawie opinii lekarzy, którzy stwierdzili, że Kamiński znalazł się w poważnym stanie w związku z prowadzoną przez siebie głodówką. Senator Krzysztof Kwiatkowski powiedział w "Porannej rozmowie Gazeta.pl", co stanie się, jeżeli Mariusz Kamiński będzie chciał kontynuować głodówkę i złoży zażalenie na decyzję sądu.

REKLAMA

Zobacz wideo Krzysztof Kwiatkowski: Odbywanie kary nie może zaszkodzić zdrowiu Kamińskiego i Wąsika

Przymusowe dożywianie Mariusza Kamińskiego. Kwiatkowski: Mam nadzieję, że decyzja zostanie utrzymana

Krzysztof Kwiatkowski powiedział, że nakaz przymusowego dożywiania Kamińskiego wydano zgodnie z obowiązującymi procedurami. - W sytuacji, w której lekarz Służby Więziennej ocenia, że brak przyjmowania posiłków może rzutować na stan zdrowia, występuje do sądu i w tym przypadku dokładnie tak było, sąd wydaje wtedy decyzję o przymusowym dożylnym dokarmianiu - powiedział Kwiatkowski. Senator dodał, że "bardzo dobrze się stało, bo obowiązkiem Służby Więziennej jest nie tylko resocjalizować skazanego, ale także zapewnić, żeby nie doszło do pogorszenia jego stanu zdrowia".

Mariusz Kamiński nie zgadza się z decyzją sądu i zamierza złożyć zażalenie w tej sprawie. Zdaniem Krzysztofa Kwiatkowskiego nakaz przymusowego dokarmiania powinien mimo to zostać utrzymany. - Sąd każde zażalenie rozpatruje, on uzna, czy to zażalenie jest zasadne. Ja akurat uważam, że byłoby rzeczą absolutnie niedopuszczalną, gdyby panu Wąsikowi czy Kamińskiemu odbywanie kary pozbawienia wolności w jakikolwiek sposób przełożyło się na pogorszenie stanu zdrowia, dlatego mam nadzieję, że decyzja o obowiązkowym dożywianiu zostanie utrzymana - powiedział Krzysztof Kwiatkowski.

Krzysztof Kwiatkowski o Kamińskim i Wąsiku: Prezydent Andrzej Duda łamał w tej sprawie przepisy

Kwiatkowski skomentował działania, jakie wobec Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika podjął Andrzej Duda. - Prezydent Andrzej Duda łamał w tej sprawie przepisy prawa i jak wiemy, to się dobrze nie skończyło. Wydawanie aktu łaski od nieprawomocnego wyroku to była kpina prawna i postawiła prezydenta w złym świetle - stwierdził.

Senator zauważył, że "w Kancelarii Prezydenta RP nie przyjęło się czytanie ustaw" a "prezydent preferuje model, że jest niczym Król Słońce" Ludwik XIV. - Andrzej Duda podgrzewa emocje, chociaż mógłby ich ułaskawić w ciągu dwóch minut. Nie wypada mi mówić, że prezydent jest fircykiem i żartownisiem - powiedział Kwiatkowski.