Senat zabezpieczył się przed ryzykiem wcześniejszych wyborów. Nawet w 24 godziny

Sejm w czwartkowym przedpołudniowym głosowaniu uchwalił budżet na 2024 rok. Teraz ustawa budżetowa trafi do Senatu. Izba ma rozpatrzyć ją na posiedzeniu zaplanowanym na przyszły tydzień. Następnie ma zostać przekazana prezydentowi Andrzejowi Dudzie. Jeśli nie pojawi się ona na biurku prezydenta do 29 stycznia, Andrzej Duda będzie mógł skrócić kadencję Sejmu, co doprowadziłoby do przedterminowych wyborów parlamentarnych.

Senator niezależny Krzysztof Kwiatkowski zaznaczył w "Porannej rozmowie Gazeta.pl", że nie ma znaczenia przy tym, czy prezydent zdecyduje się skierować ustawę budżetową do Trybunału Konstytucyjnego. Istotny jest bowiem moment, kiedy ustawa trafia na prezydenckie biurko. - Konstytucja mówi wyraźnie, że jedyną podstawą w kontekście budżetu do rozwiązania parlamentu jest naruszenie 4-miesięcznego terminu - wskazał. - To nie będzie miało miejsca - podkreślił, wyjaśniając, że parlament ma 4 miesiące na zakończenie procesu legislacyjnego od momentu wpłynięcia projektu budżetu do Sejmu.

Krzysztof Kwiatkowski: PiS już nas niczym nie zaskoczy

- Senat jest zwołany na przyszły tydzień. (...) Zmieniliśmy regulamin Senatu. Teraz pani marszałek Senatu wyznacza sama termin komisji na rozpatrzenie budżetu. To mogą być 24 godziny. Mamy wszystko rozpisane, Senat rozpocznie i zakończy prace nad budżetem. Termin nie zostanie przekroczony - podkreślił Krzysztof Kwiatkowski.

Senator nawiązał tym samym do zmian w regulaminie Senatu, które zostały wprowadzone na początku tego roku. W nowej wersji regulaminu znalazł się zapis, który mówi o tym, że marszałek Senatu (w tym wypadku Małgorzata Kidawa-Błońska) może wyznaczyć konkretny termin na przygotowanie opinii przez Komisję Budżetu i Finansów Publicznych.

- Moglibyśmy przekroczyć 4-miesięczny termin, jeżeli ktoś skutecznie uniemożliwiłby pracę jednej czy drugiej izby parlamentu. Tak zawsze było. Moje koleżanki i koledzy, posłowie, senatorowie, senatorki, posłanki, są ludźmi inteligentnymi. Przygotowaliśmy się na niezaskakujące nas [scenariusze - red.], bo PiS już nas niczym nie zaskoczy. PiS robi scenariusz na awanturę i wywołanie poczucia zagrożenia bezpieczeństwa obywateli. Tak, zastosowaliśmy się do tej gry i ta gra nic PiS-owi już nic nie da - podsumował gość "Porannej rozmowy Gazeta.pl".