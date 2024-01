Tajne loty najważniejszych polityków. Szef KPRM: Zmienię tę decyzję, to kwestia dni

Szef Kancelarii Premiera Jan Grabiec był w czwartek gościem Bogdana Rymanowskiego na antenie Radia ZET. Podczas rozmowy poruszono temat odtajnienia lotów najważniejszych osób w państwie. - Decyzję o utajnieniu lotów najważniejszych osób w państwie podpisał minister Kuchciński. Jego osobiste doświadczenie z lotami, nadużywaniem samolotów mogły stać za tą decyzją. Ja tę decyzję zmienię z całą pewnością - zaznaczył polityk KO.

Jan Grabiec o odtajnieniu lotów najważniejszych polityków: Kwestia godzin, dni

Jak podkreślił polityk, decyzja o utajnieniu lotów należała do poprzednich szefów Kancelarii Premiera. - Co do zasady uważamy, że informacje o tych lotach powinny być jawne. Pojawiła się argumentacja dotyczące sytuacji za wschodnią granicą i pewnych działań dyplomatycznych (...), ale myślę, że będziemy w stanie w ciągu najbliższych godzin, dni oddzielić te przedsięwzięcia - powiedział Grabiec w Radiu ZET.

- Z całą pewnością codzienne loty, wykonywanie obowiązków przez prezydenta, premiera czy marszałków powinny być dostępne - zaznaczył. I dodał: "Udostępnimy wszystkie dane, bo zasada jest taka, że jak za coś płacą podatnicy, to mają prawo wiedzieć, za co płacą i będziemy tej zasady przestrzegać". A co z lotami Donalda Tuska z Warszawy do Gdańska? - Te loty jesteśmy w stanie odtajnić w ciągu najbliższych godzin. To nie ulega wątpliwości. Do Gdańska to premier, nie latał w ogóle - zaznaczył szef KPRM.

Utajniony wykaz lotów najważniejszych osób w państwie

Jak informowaliśmy, informacje na temat lotów byłego premiera Mateusza Morawieckiego z ostatnich dwóch lat, a także dane pierwszego lotu Donalda Tuska zostały utajnione. Redakcja tvn24.pl zwróciła się z prośbą do Kancelarii Premiera o udostępnienie wykazu lotów najważniejszych osób w państwie za ostatnie dwa lata. Chodzi o loty o statusie HEAD, czyli z udziałem prezydenta, premiera oraz marszałków Sejmu i Senatu. Serwis nie otrzymał jednak tych informacji, ponieważ - jak zaznaczono w odpowiedzi - "dane dotyczące przedmiotowych lotów (...) zostały wyłączone z publicznego udostępniania ze względu na ważny interes państwa i bezpieczeństwo najważniejszych osób w państwie".

Do sprawy odniósł się wówczas Jan Grabiec. - Ja się przyjrzę jeszcze raz tej sprawie. Myślę, że część tych danych może być upubliczniona z całą pewnością. Przyjrzymy się na pewno tej sprawie - podkreślił w środę na antenie TVN24. - Generalnie w Kancelarii Premiera panowała taka reguła, że wszystko, co dotyczy pracy kancelarii, jest tajne co do zasady, że żadne informacje nie są udostępnianie, chyba że gdzieś tam wyciśnięte na siłę, chyba że to są przecieki z kancelarii. My musimy tę sytuację zmienić - dodał. Grabiec zapewnił, że "wyłącznie kwestie bezpieczeństwa mogą motywować ograniczenie dostępności informacji w tym zakresie". - Wszystko, co jest przedmiotem działania władz publicznych, powinno być jawne co do zasady. I taka zasada będzie panowała w Kancelarii Premiera - zapewnił.