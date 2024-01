PiS zapowiada wniosek o wotum nieufności wobec Adama Bodnara. 'Próbuje przejąć prokuraturę'

Podczas drugiego posiedzenia Sejmu posłowie pochylili się nad wnioskiem o wotum nieufności wobec ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Politycy PiS oskarżyli Bartłomieja Sienkiewicza m.in. o złamanie prawa w grudniu 2023 roku, kiedy wymienił składy zarządów i rad nadzorczych spółek mediów publicznych. Głosowanie rozstrzygnięto na niekorzyść wnioskodawców. Okazuje się, że w podobnej sytuacji może się niedługo znaleźć Adam Bodnar.

Zobacz wideo Tusk odniósł się do sprawy prokuratora generalnego. "To nie jest tak, że mamy we wszystkim rację"

Politycy PiS mają plan wobec ministra sprawiedliwości. Błaszczak zapowiada wniosek

Mariusz Błaszczak był gościem programu w Polsat News w czwartek (18 stycznia). Prowadzący spytał wprost szefa klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości o to, czy złożony zostanie wniosek nieufności wobec ministra Adama Bodnara. - Przygotowujemy taki wniosek. Tak, jak w przypadku pułkownika Sienkiewicza - odparł. Nie potrafił jednak wskazać, kiedy taki dokument wpłynie do Sejmu. Powiedział jedynie, że nastąpi to "w swoim czasie".

- Minister Sprawiedliwości złamał prawo. Próbuje przejąć prokuraturę - stwierdził Błaszczak. - Złamał prawo ewidentnie, próbując odsunąć prokuratora krajowego. Nie ma takiego stanowiska, jak pełniący obowiązki prokuratora krajowego. - kontynuował. Nawiązał także do opinii, jaką Adam Bodnar, jeszcze jako Rzecznik Praw Obywatelskich, przesłał do Trybunału Konstytucyjnego. - Jeszcze taki paradoks. W swojej opinii do Trybunału Konstytucyjnego stwierdził (Bodnar - red.), że pułkownik Sienkiewicz złamał prawo. Stwierdził, że zmiana władz w mediach publicznych może nastąpić jedynie poprzez zmianę ustawy. Ustawy nie zmieniono, zmieniono władzę. Stwierdzenie złamania prawa jest tu ewidentne - dodał.

Chaos w Prokuraturze Krajowej. Nadal trwa spór między Dariuszem Barskim a Adamem Bodnarem

Adam Bodnar w ubiegłym tygodniu oświadczył, że Dariusz Barski został przywrócony do służby czynnej z naruszeniem przepisów i wyznaczył nowego pełniącego obowiązki szefa Prokuratury Krajowej. 16 lutego 2022 roku ówczesny prokurator generalny Zbigniew Ziobro miał bowiem przywrócić Barskiego do służby czynnej, stosując przepis ustawy, który już nie obowiązywał. "Dariusz Barski pozostaje w stanie spoczynku, co powoduje niemożność sprawowania przez niego funkcji prokuratora krajowego" - czytamy w oświadczeniu Ministerstwa Sprawiedliwości. Pełniącym obowiązki prokuratora krajowego został prokurator Prokuratury Krajowej Jacek Bilewicz.

Innego zdania są zastępcy Prokuratora Generalnego oraz politycy Prawa i Sprawiedliwości. Uważają oni, że Adam Bodnar złamał prawo. Natomiast Andrzej Duda złożył w tej sprawie wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. "W związku z próbą nielegalnego usunięcia ze stanowiska Prokuratora Krajowego Dariusza Barskiego oraz niezgodną z prawem próbą wskazania nowego pełniącego obowiązki Prokuratora Krajowego Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda w dniu 15 stycznia 2024 r. złożył do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej a Prezesem Rady Ministrów oraz Prokuratorem Generalnym" - wskazuje komunikat Kancelarii Prezydenta.