PiS zatroskany o Sienkiewicza pyta o "biały proszek". Były minister: Ujawnij pan wyniki badań

Poseł Prawa i Sprawiedliwości Łukasz Kmita nawiązał do sytuacji, jaka miała miejsce podczas środowej debaty o wotum nieufności wobec ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomieja Sienkiewicza. - Od kilku godzin jest zaniepokojenie opinii publicznej, w jakim stanie jest pan minister Bartłomiej Sienkiewicz. Na tym posiedzeniu Sejmu obserwowaliśmy, że jako jedyny nie wstał, podczas gdy śpiewany był hymn najjaśniejszej Rzeczpospolitej. Media donoszą, że wczoraj miał w marynarce - cytuję - torebkę z białym proszkiem. Co to jest za proszek? - dopytywał polityk z sejmowej mównicy, pokazując artykuł i zdjęcia na swoim telefonie.

PiS zatroskany o Sienkiewicza pyta o "biały proszek". "To niepokoi opinię publiczną"

Dalej stwierdził, że skoro PiS nie ma przedstawiciela w Prezydium Sejmu, to wnosi o rozważenie, "czy stan zdrowia polskich ministrów nie powinien być monitorowany, abyśmy wykluczyli posiadanie przez ministrów różnych proszków - białych, zielonych czy innych". - Trzeba to wyjaśnić, bo ta sytuacja niepokoi opinię publiczną. Bardzo proszę marszałku o podjęcie tych działań - powiedział poseł.

Godzinę po pośle Kmicie, swoje oświadczenie na ten sam temat wygłosił Michał Woś, były wiceminister sprawiedliwości. Poseł powiedział, że platformę X obiegło "szokujące nagranie", na którym Sienkiewicz "wyjmuje jakiś woreczek z białym proszkiem". - I w związku z tym pojawiło się mnóstwo pytań, także na platformie X, co było, jaka była zawartość tego woreczka - mówił i stwierdził, że już wcześniej pojawiały się pytania dotyczące stanu Sienkiewicza.

On podejmuje te kluczowe decyzje związane z zamachem na media, on podejmuje kluczowe decyzje związane z łamaniem prawa, w związku z tym warto i trzeba zadać publicznie to pytanie wobec konstytucyjnego ministra - co było w tym woreczku, punkt pierwszy, i punkt drugi - wzorem dobrych tradycji dobrych demokracji, chociażby w Stanach Zjednoczonych, tam prezydenci ujawniają przecież wyniki badań. W związku z tym panie Sienkiewicz, ujawnij pan wyniki badań - wyniki badań krwi na zawartość, na pana stan zdrowia itd. W związku z tym szokującym nagraniem i w związku z pytaniami, które się pojawiły. To także jest kwestia bezpieczeństwa państwa w związku z tym, co od miesiąca pan w rządzie Tuska wyrabia

- grzmiał Michał Woś. Sienkiewicza w tym czasie nie było na sali.

Zwróciliśmy się do ministra z pytaniem o wystąpienia posłów PiS, jednak do chwili publikacji nie udało nam się uzyskać odpowiedzi. Z pewnością można jednak stwierdzić, że to, co minister wyjął z kieszeni marynarki, nie było woreczkiem, a folią, być może koszulką na dokumenty. Sienkiewicz zdjął z niej gumkę recepturkę i rozciągał ją w palcach.

Sienkiewicz nie wstał na hymn. "Nie godzę się na profanację"

Minister kultury w środę tłumaczył, dlaczego nie wstał podczas śpiewania hymnu. - Nie godzę się na profanację polskiego hymnu. To jest jedyna wspólna pieśń Polaków. Jeżeli używa się go do tego, żeby bronić przestępców odsiadujących karę, to jest to profanacja hymnu - odpowiedział minister.

- Coś się we mnie przełamało. Szantaż emocjonalny, który założył wszystkim PiS, który najświętszą pieśń śpiewa w imieniu przestępców prawomocnie skazanych, spowodował, że nie byłem w stanie się przełamać. To nie jest pieśń śpiewana w imieniu skazanych w demokratycznym kraju praworządnym wyrokiem. To było nadużycie i profanacja - stwierdził Sienkiewicz.

Sejm uchwalił budżet na 2024 rok

W czwartek Sejm uchwalił ustawę budżetową na 2024 rok. Za głosowało 240 posłów, przeciwko - 191, a 3 osoby wstrzymały się od głosu. W 2024 roku dochody mają wynieść 682 miliardy złotych, wydatki - 866 miliardów, co oznacza deficyt budżetowy na poziomie 184 miliardów złotych. Założono w nim 3-procentowy wzrost PKB oraz inflację na poziomie 6,6 procent. Ponadto w budżecie zapewniono 30-procentowe podwyżki dla nauczycieli i 20-procentowe dla sfery budżetowej. Są też środki na finansowanie świadczenia 800 plus, 13. i 14. emerytury oraz podwójną waloryzację rent i emerytur, jeśli inflacja przekroczy 5 procent. Wydatki na obronność mają przekroczyć 3 proc. PKB.

Ustawa trafi teraz do Senatu, który ma kontynuować posiedzenie 24 i 25 stycznia. Jeśli wyższa izba parlamentu wniesie do budżetu poprawki, ustawa będzie musiała ponownie wrócić do Sejmu i - zgodnie z harmonogramem prac przyjętym przez sejmową komisję finansów - miałyby zostać one rozpatrzone 26 stycznia na posiedzeniu plenarnym. Z harmonogramu wynika również, że powinien otrzymać ustawę budżetową do podpisu do 29 stycznia.

