Nowa odsłona relacji marszałka Sejmu i Marka Suskiego. Pojawiła się zazdrość

- Czym byłby dzień rozpoczynania obrad Sejmu bez wniosku formalnego pana posła Jarosława Sachajki z koła Kukiz'15? - zapytał retorycznie marszałek Sejmu po tym, jak Sejm podjął uchwałę w sprawie uczczenia 170. rocznicy urodzin Jana Ludwika Popławskiego. Sachajko chciał przerwy w obradach, zwołania Konwentu Seniorów i informacji na temat portu zbożowego w Gdyni. Wniosek przeciwny złożył Krzysztof Paszyk z PSL-u.

REKLAMA

Zobacz wideo Tusk miażdży ludzi z PiS-u. "Waszym bożkiem jest mamona!". Zapowiedział ujawnienie afer i układów w mediach publicznych

O porcie w Gdyni mówił Michał Kołodziejczak, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi. - W państwa ulubionym trybie artykułu 186. Regulaminu Sejmu - zapowiedział marszałek Sejmu, uciszając salę, bo przemawia przedstawiciel rządu. Słowa Kołodziejczaka chciał sprostować Henryk Kowalczyk. Na sali rozległy się okrzyki po tym, jak Hołownia powiedział, że nie ma takiego trybu.

Jak państwo tak hałasujecie, to ja nie mogę nawiązać relacji z panem posłem Kowalczykiem. (...) Panie pośle Suski, zazdrość nie jest dobrą cechą, teraz mam relację z panem posłem Kowalczykiem

- powiedział marszałek Sejmu, odpowiadając na komentarz Suskiego o rozmowie dwóch polityków przy sejmowej mównicy.

Sejm przyjął budżet na 2024 rok

Sejm przyjął budżet państwa na 2024 rok. Zapisano w nim m.in. podwyżki dla nauczycieli i pracowników budżetówki oraz dodatkowe 3 mld zł na onkologię i psychologię dziecięcą.

W 2024 roku dochody mają wynieść 682 mld zł, a wydatki 866 mld, co oznacza deficyt budżetowy na poziomie 184 mld złotych. Założono w nim trzyprocentowy wzrost PKB oraz inflację na poziomie 6,6 procent. Ponadto w budżecie zapewniono 30-procentowe podwyżki dla nauczycieli i 20-procentowe dla sfery budżetowej. Są też środki na finansowanie świadczenia 800 plus, 13. i 14. emerytury oraz podwójną waloryzację rent i emerytur, jeśli inflacja przekroczy 5 procent. Ustawa okołobudżetowa przewiduje także 2,2 mld złotych w formie obligacji na rzecz uczelni wyższych oraz przekazanie papierów wartościowych w kwocie 3 mld zł na wsparcie psychiatrii i onkologii dziecięcej.

Zmiany w harmonogramie Sejmu. Wykreślono jeden punkt dotyczący Pegasusa

Z harmonogramu czwartkowych obrad zniknął punkt dotyczący wyboru składu osobowego Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych między innymi z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus przez członków Rady Ministrów, służby specjalne, policję, organy kontroli skarbowej oraz celno-skarbowej, organy powołane do ścigania przestępstw i prokuraturę w okresie od dnia 16 listopada 2015 roku do 20 listopada 2023 roku. Porządek obrad zakładał, że ten punkt zostanie rozpatrzony przez Sejm tuż po ustawie budżetowej, ale zniknął w nocy ze środy na czwartek. Zmieniły się również godziny ewentualnych oświadczeń poselskich, które początkowo miały odbyć się dopiero między godziną 13:00 a 14:00.

***