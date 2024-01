Poseł KO ujawnia, jak o Macieju Wąsiku mówiono w kuluarach. "Nie można bronić takich ludzi"

Poseł Konrad Frysztak wystąpił w środę na antenie TVN24, gdzie komentował sytuację skazanych byłych posłów PiS Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego. Polityk zdradził podczas rozmowy, jaki pseudonim miał w kuluarach Maciej Wąsik. Sugeruje on bezpośrednio, że były poseł może być związany z nielegalnym podsłuchiwaniem oponentów PiS.

Poseł Koalicji Obywatelskiej ujawnił pseudonim Macieja Wąsika

- Nie można bronić ludzi, którzy wykorzystywali swoje stanowiska do likwidacji politycznych konkurentów. Maciej Wąsik, przecież to nie kto inny jak on, miał pseudonim "gumowe ucho" - mówił w rozmowie ze stacją poseł Koalicji Obywatelskiej. Według Frysztaka być może Wąsik "w pewien sposób upajał się tą możliwością podsłuchiwania polityków opozycji, ale też polityków związanych wtedy z PiS". - Bo to nie kto inny przecież jak Andrzej Lepper został przez nich zniszczony - wskazał. - Nie wolno tych ludzi bronić, to nie są polityczni więźniowie, to są politycy za kratami - podkreślił.

O tym, że Wąsik miał podsłuchiwać ponad 6,2 tys. razy, pisała "Gazeta Wyborcza" w 2011 roku. Treść jej artykułu przytoczył wówczas portal Newsweek Polska. "GW" pisała, że Wąsik "największą uwagę przykładał do rozmów toczonych przed wyborami parlamentarnymi w 2007 roku". Polityk był wówczas radnym z ramienia PiS w Warszawie. "Zainstalował w swoim gabinecie tzw. stanowisko odsłuchowe. Jest to specjalna aparatura do podsłuchiwania rozmów w czasie rzeczywistym (online). Jak przelicza 'GW', Wąsik logował się do systemu w ciągu trzech lat kierowania Centralnym Biurem Antykorupcyjnym aż kilka razy dziennie" - opisuje portal. Mariusz Kamiński miał z kolei korzystać z tego sprzętu kilkanaście razy w ciągu tych trzech lat.

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik w więzieniu

Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński od ponad tygodnia odbywają karę dwóch lat więzienia w aresztach śledczych w Radomiu i Przytułach Starych. Byli szefowie Centralnego Biura Antykorupcyjnego Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali skazani w grudniu 2023 roku prawomocnym wyrokiem sądu na dwa lata więzienia i pięć lat zakazu pełnienia funkcji publicznych za przekroczenie uprawnień w tak zwanej "aferze gruntowej" z 2007 roku.

Już w 2015 roku Sąd Rejonowy Warszawa-Śródmieście skazał polityków PiS na trzy lata więzienia. Były szef CBA i jego zastępca usłyszeli wyroki między innymi za przekroczenie uprawnień i nielegalne działania operacyjne CBA. Dwóch innych byłych członków kierownictwa CBA sąd skazał na dwa i pół roku pozbawienia wolności. Przed rozpatrzeniem apelacji przez Sąd Okręgowy w Warszawie prezydent Andrzej Duda jednak w listopadzie 2015 roku ułaskawił nieprawomocnie skazanych.