Trzecie posiedzenie Sejmu X kadencji wyznaczono na czwartek (18 stycznia). Obrady rozpoczęły się niedługo po godz. 9 od uchwały o uczczeniu pamięci Jana Ludwika Popławskiego. Następnie z wnioskiem formalnym zgłosił się Jarosław Sachajko. Jego wypowiedź zaogniła atmosferę na sali.

Zobacz wideo Starcie Jakubiaka z Hołownią: Cieszę się, że pan marszałek nie podjął decyzji o unieważnieniu naszych mandatów

Politycy starli się na sali sejmowej. Zaczęło się od wniosku o odroczenie obrad

- Zgłaszam wniosek formalny o odroczenie obrad oraz zwołanie konwentu seniorów w celu uzyskania informacji bieżącej od ministra infrastruktury oraz ministra rolnictwa, co dzieje się z portem zbożowym w Gdyni. Jeszcze dwa miesiące temu minister Kołodziejczak w tym miejscu rozdzielał szaty, żeby ten port był w polskich rękach. Obawiamy się, tym bardziej że ten port był wydzierżawiony w 2005 roku w niepolskie ręce przez PSL i Lewicę - mówił poseł Kukiz'15. - Dlatego to okno na świat powinno zostać w polskich rękach - dodał.

W odpowiedzi zgłosił się Krzysztof Paszyk (PSL) z wnioskiem przeciwnym o nieodraczanie obrad. Zwrócił się bezpośrednio do Sachajki. - Ja wiem, że szuka pan tu miejsca, żeby pana twarz w ogóle się pojawiła w polskim parlamencie z tego marginesu politycznego, w którym się pan znalazł - rzucił polityk. - Bardzo się dziwię panie pośle, że przed 15 października sprawą portu zbożowego się pan w ogóle nie interesował, a to pana rząd podjął haniebną decyzję o wydzierżawieniu tego portu. Pan minister Klimczak, pan minister Siekielski zrobili dziesięć razy więcej w tym krótkim czasie niż pana rząd przez wiele miesięcy - podsumował.

Jednak zanim posłowie mogli przejść do głosowania nad wnioskiem na mównicę chcieli wejść jednocześnie Jarosław Sachajko i Michał Kołodziejczak ze sprostowaniem. Hołownia wyjaśnił politykowi Agrounii, że nie można skorzystać z trybu sprostowania, jeśli się wcześniej nie wypowiadało. Wtedy na sali zrobiło się głośno. - Chwila, moment. 10 sekund na wejrzenia w sumienia poselskie. Wczoraj poseł Płaczek proponował, piękna świecka tradycja - próbował uspokoić polityków marszałek. - Ale to będzie never ending story, bo za chwilę będzie sprostowanie do sprostowania. Pan rzeczywiście ma prawo formalnie do sprostowania, bo pan mówił i padło pana nazwisko - zwrócił się Hołownia do czekającego przed mównicą Sachajki.

Michał Kołodziejczak znalazł sposób, aby się wypowiedzieć

Po ponownym sprostowaniu Jarosława Sachajki głos zdecydował się zabrać Michał Kołodziejczak. W tym celu skorzystał z art. 186 regulaminu Sejmu. Mówi on o tym, że przedstawiciel Rady Ministrów może zabrać głos w dowolnym momencie debaty, poza kolejnością. Sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa odniósł się do słów posła Kukiz'15 na temat portu zbożowego w Gdyni. - Możecie sobie tak krzyczeć, prawdy nie zakrzyczycie. Prawda jest taka, że pozwoliliście sobie zorganizować konkurs, w którym nie wystartowała Grupa Spożywcza, którą się tak bardzo chwaliliście. Grupa Spożywcza nie wystartowała w konkursie, aby korzystać z najnowocześniejszego portu w Gdyni - mówił Kołodziejczak. Następnie wspomniał o problemie ze zbożem z Ukrainy.

Następnie głos próbował zabrać Henryk Kowalczyk (PiS), ale jego rozmowę z marszałkiem zagłuszały okrzyki z sali. - Jak państwo tak wykrzykujecie, to ja nie mogę nawiązać relacji z panem posłem Kowalczykiem. (...) Panie pośle Suski zazdrość nie jest dobrą cechą, teraz mam relację z posłem Kowalczykiem - stwierdził Hołownia. W końcu udało się porozumieć marszałkowi z politykiem PiS. Okazało się, że chce on wystąpić z kolejnym wnioskiem formalnym o odroczenie obrad. Poprzedni - zgłoszony przez Sachajkę - przegłosowano na niekorzyść składającego.