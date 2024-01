Internet odświeża pamięć Kaczyńskiemu. Nagrywał filmiki z "nieznanym" sobie Wawrzykiem

Od momentu kuriozalnego zaprzeczenia przez Jarosława Kaczyńskiego, że nie wie, kim jest Piotr Wawrzyk, internauci zaczęli przypominać wspólne nagranie prezesa PiS-u i byłego wiceszefa MSZ. Politycy w 40-sekundowym nagraniu pozdrawiają użytkowników TikToka. Wawrzyk zapowiada "niespodziankę dla wszystkich" i kieruje kamerę na Kaczyńskiego, który pozdrawia użytkowników - "tych, którzy nas lubią i tych, którzy nas nie lubią". Nagranie opublikowano pod koniec października 2022 r.

REKLAMA

Zobacz wideo Szokujące słowa w Sejmie. Szymon Hołownia: Nie pozwolę na obrażanie posłów

Zapominalski Kaczyński nie wie, kim jest były wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk

W środę w Sejmie o zatrzymanie Wawrzyka dziennikarze pytali polityków PiS-u. Wtedy jeszcze nie mogli podawać jego pełnego nazwiska - komunikat CBA mówił o zatrzymaniu "Piotra W." Reporter TVN-u Artur Molęda usłyszał od prezesa PiS-u Jarosława Kaczyńskiego: "Ale nie wiem, kto to jest". Podobnie zareagował Mariusz Błaszczak, który zapewnił, że "nie zna Piotra W.", choć były szef MON-u usłyszał już pełne nazwisko Piotra Wawrzyka. Dziennikarz dodał, że "byli razem w rządzie". - A, to tak - rzucił Błaszczak i odszedł.

"Podobno panowie Kaczyński i Błaszczak nie znają pana Wawrzyka, ale z całą pewnością pan Wawrzyk zna dobrze obu panów" - skomentował zachowanie polityków PiS premier Donald Tusk na portalu X.

Były wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk zatrzymany przez CBA. Wydał oświadczenie

Piotr Wawrzyk, który zgodził się na publikację wizerunku i podawanie pełnego nazwiska, został zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Podejrzany usłyszał zarzuty w wyniku prowadzonego śledztwa dotyczącego przyspieszania procedur wizowych. Wawrzyk nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Po tym, jak został przesłuchany, prokurator zadecydował o zastosowaniu wobec niego środka zapobiegawczego w postaci poręczenia majątkowego w wysokości 100 tysięcy złotych.

"Potwierdzając komunikat Prokuratury, chcę zaznaczyć, że odmowa składania wyjaśnień wynikała tylko z ogromnego stresu związanego wprost z dzisiejszymi czynnościami, a - będąc pomnym wcześniejszych doświadczeń - w pełni szanuję swój organizm i zdrowie. Od początku deklarowałem chęć wyjaśnienia wszystkich okoliczności i potwierdza to m.in. udzielenie przeze mnie wywiadu co do okoliczności sprawy dla jednej ze stacji radiowych" - napisał Piotr Wawrzyk w przesłanym redakcji Gońca oświadczeniu.